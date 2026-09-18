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Aktuelni učesnik "Elite 10" Veljko Petković, kog domaća javnost bolje zna po nadimku Mali Velja, sinoć je sve šokirao tokom emisije "Gledanje snimaka" kada je otkrio da mu se dopada Aneli Ahmić.

Zbog toga se sada oglasio i Uroš, Veljin brat koji je dao svoj komentar:

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

Mali Velja je u pomenutoj emisiji istakao da mu je Aneli "dobra riba", a kako je to privuklo veliku pažnju javnosti, njegov brat je otkrio da li mu je Velja već pričao o njoj.

- Jeste, pričao mi je o njoj, rekao mi je da bi je ženio i baš ih vidim zajedno - rekao je brat Malog Velje za "Pink.rs" i dodao:

- On voli tako borbene, dominantne devojke i samo bih dodao da verovatno je zato u prokomentarisao Anđelu da je samo lepa, jer je mnogo mirnija i povučenija. I kada bi se potrudio mislim da bi mogao Filipu da otme Aneli, ali uz malo više truda.

"Sviđa mi se što je borbena, a Fičko bi da je smiri"

Podsetimo, Mali Velja je otkrio šta mu se najviše dopada kod Ahmićke.

- Kome ne bi imponovalo. Naravno da mi je drago. Znala sam to ja - rekla je Aneli.

- Meni se sviđa što je ona borbena, a Fićko bi da je smiri. Pr*ao sam stanarku, imala je oko 30 godina, kad sam otišao po kiriju. - rekao je Velja.

1/8 Vidi galeriju Mali Velja Foto: Printscreen Pink

- Aneli je top riba. Imaju pravo da je komentarišu - rekao je Filip.

Veljin brat se i ranije oglašavao

Podsetimo, Veljin brat je nedavno za pomenuti medij govorio o Veljkovom odnosu sa Anđelom, ali se tom prilikom osvrnuo i na Gastozove navodne pretnje:

- Što se tiče Gastoza, mislim da je sramota da on kao veliki igrač zove početnika i da mu preti samo zato što je rekao da je lepa, a ostali učesnici sve i svašta pričaju o njoj i on ništa povodom toga.Moje mišljenje je da je Gastoz poludeo jer je video u Velji najveću konkurenciju i zbog toga se on najviše iznervirao - zaključio je Uroš, brat Malog Velje za pomenuti medij.

Inače, kako je i sam Velja priznao pred ulazak u Elitu, Anđela Đuričić je jedina takmičarka koja mu je privukla pažnju, pa ga je posebno obradovala činjenica da u rijaliti ulazi slobodna.

- Ja devojku još nisam upoznao, ali je za mene odlična vest da tako lepa devojka ulazi slobodna - rekao je Veljko tada.

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