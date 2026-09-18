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Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić i Filip Car flertuju u toku jučerašnjeg dana.

- Dozvoljava da je štipa za obraz, samo to ću reći i sešću. Kaže kao: ''Nemoj, nemoj''. Ja da ispadam budala i njemu da k*njam nešto, a ona mu to dozvoljava. Mi nismo zajedno, ali ako ona ima emociju onda kaže: ''Mrš u p*čku materinu'' - rekao je Đukić.

- Aneli meni jednu lošu reč nije rekla otkad smo ušli ovde, ja ću joj se izviniti što sam onako pričao o njoj, ali to je moje mišljenje. Meni nije realno da on samo njoj zamera ovde. Kako ti on nije kriv kad nema gram poštovanja prema tebi? - rekao je Mateja.

- Ko je on meni da bi me poštovao? Osoba koja je u vezi stavlja granicu i barijeru prema drugim ljudima. Ja imam svoj stav za neke stvari, ne mogu da verujem da ljudi mene krive za ovo - rekao je Đukić.

1/4 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Smešan si, presmešan - rekla je Aneli.

- Ja smešan? Pogledaj šta radiš bre - rekao je Đukić.

- Kada kažete meni i Janjušu da ga ne poštujemo, da li ste se zapitali da li je on poštovao nas kad je bio s našim devojkama napolju? - rekao je Car.

- J*bao je Maju, to je najveći problem - rekao je Mića.

- Naravno da kad raskinu i nisu sedam dana zajedno, onda su naravno i dalje vezani emocijama. Filip traži nešto što mi nemamo to u praksi, a to je da traže od svog partnera neke stvari kao prioritet - rekao je Car.

"Ne idem ja za Carom, već on za mnom"

- Ja ne vidim ovde da ja idem za Carom već on za mnom. Ja nisam imala tu dozu prema njemu, bilo je zezanje - rekla je Aneli.

- Ja tvrdim i dalje da me Aneli gotivi - rekao je Car.

- Ne mora biti mržnja, ali nemam to u sebi da nekome dođem i kažem: ''Mrš u p*čku materinu''. Nisam osetila do sad da ja trebam to da mu kažem. Đukić i ja više nikada nećemo biti zajedno - rekla je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen Pink

- Anđela je ucenila Filipa Cara da ne sme ovo da radi sa Aneli, to je problem - rekao je Mića.

- Je l' si ti bre realna devojko? - upitao je Đukić.

- Dovoljno su svi pokazali svojom reakcijom - rekla je Aneli.

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