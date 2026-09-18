"Anđelina rak-rana je Aneli"

- Situacija se menja iz dana u dan. Ovde se očigledno vidi da je Anđela izgorela na Aneli. Anđelu ne bole devojke koje Filip ima na jednu noć, nju boli kada vidi na koga Filip najviše obraća pažnju, nju boli Aneli, jer zna da ako tu dođe do nekog prisnijeg odnosa, Filip će otići. Dakle, najveća Anđelina rak-rana je Aneli. Svaki dan ova mala dama ima potrebu da svaki dan iskomentariše Aneli. Ti goriš zbog Filipa i ljubomorna si na Aneli . - rekao je Mahir.

"Jedina razlika je što je Aneli glupa, a Anđela inteligentna"

- Ovde su svi foliranti, samo je Aneli transparentna. Ovde je ljubomora očigledna, razlog te ljubomore je Filip Car, one se takmiče međusobno, rivalke su jedna drugoj. Aneli ne može da gleda očima kada Filip i Anđela pričaju. Anđela i Filip su nam dali povod za sumnju od prvog dana kada su ušli zajedno, kada su spojili krevete i nastavili da provode vreme zajedno. Jedina razlika je što je Aneli glupa, a Anđela inteligentna. Aneli će tu ljubomoru da pokaže kroz svađe i rasprave, a Anđela će namazano da sedi i da ćuti, dok će Filip da se mota oko nje. Takođe, dve osobe koje ne mogu da se gledaju su Janjuš i Car. To je najlažnije prijateljstvo na svetu, iskreniji odnos imaju Anđela i Aneli nego njih dvojica. Što se tiče Anđele i Cara, mislim da imaju osećanja jedno za drugo, ali da to neće da priiznaju, mislim da su imali nešto kada je Anđela bila u Crikvenici i da su se tada ta osećanja i pojavila. - rekla je Miljana.