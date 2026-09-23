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Otkako je hrvatski biznismen Suad Keserović Suki poslao 151 ružu Anđeli Đuričić za rođendan u "Elitu 10", sve oči javnosti uprte su u njega i u njegov odnos sa njom, o čemu se dosta nagađa i šuška. Kako je Aneli Ahmić jednom prilikom otkrila da su bili u emotivnoj vezi, on je tokom jednog svog lajva na društvenoj mreži Tiktok progovorio o ovom odnosu.

Suki je, naime, otkrio da nikada neće pričati o Anelinom životu, te i da je poznaje od njene 17. godine.

- Ja sam vama rekao kada sam šetao, kada sam bio u bolnici, sve sam vam rekao, ne želim da se ponavljam. Rekao sam unapred šta će biti sa Aneli, Carem i sa Anđelicom, Anđelu ću podržavati do kraja, šta god bude bilo, ja ću je podržavati, šta Anđela odluči, tako će i biti... - rekao je on, a potom je nastavio:

- Ja nikada u životu neću pričati o njenom (Anelinom) životu i njenoj prošlosti, ni o kome neću pričati. Ja se ne bavim s tim da pokazujem tuđe poruke, prepiske, ko je šta radio, ja nju znam od njene 17. godine. Ja nisam iz te priče, da kažem: „Znam kad je ona ovo ili ono...“. Daleko od toga, ja bih voleo proći to iskustvo da budem 24 sata pod kamerama, ali nisam iz te priče da pričam kao: „Dr*ala si mi ovo, sećaš se kad si mi rekla ovo...“, to nijedan mangup ne može da razgovara na tom nivou...Mogao bih ja sa njima, mnogi bi grebali na vrata, ja sam mnogo psihološki jak, niste ni svesni toga.

1/8 Vidi galeriju Suki i Aneli Foto: Printscreen/Instagram

On se, potom, ponovo osvrnuo na Anđelu Đuričić.

- Ne znam šta vam nije jasno, šta bi vi, da pričam protiv Anđele, je l’ bi to voleli?! Koji ste vi klošari i zlobni ljudi, pa neću ni protiv koga da pričam i nikada nisam u životu pričao protiv nekoga ako nisu sa mnom za stolom, ako imam šta, ja kažem u četiri oka. Nikada se u životu nisam bavio time da hejtujem i da budem dvoličan čovek, to je najgora osoba kod čoveka...A Lavice su dobre, one vole Aneli, ne mogu ništa loše da kažem za Lavice... - rekao je Suki u tiktok lajvu.

Keserović je tokom pomenutog lajva na ovoj društvenoj mreži govorio i o njegovom odnosu sa Anđelom, ističući da nije očekivao da će njegov, kako kaže, džentlmenski potez biti meta osuda.

- Ovo mi nije sprdnja, curi sam poslao ruže, oni su napravili takvu hajku oko toga, da je to strašno. Znači, u današnje vreme ne možeš biti ni džentlmen, ne možeš poslati ruže, ne možeš čestitati nikome rođendan... - iščuđavao se Suki, iznevši demanij da je sa Anđelom bio na putovanju budući da je, kako je rekao, uživo nikada nije upoznao:

- Nisam Anđelu upoznao nikada uživo. Stvarno je gotivim, stvarno ću joj biti podrška. Videćete polako sve, vremenom - rekao je Suki i dodao:

- Dao sam toj curi podršku, ja ne znam šta vama nije jasno? Ona je trebalo dobiti deset, petnaest buketa, ne samo od mene. Ona se meni dopada u nekim stvarima, ako ja nju podržavam, ne znam šta je vama tu nejasno? Ma, trebalo je dobiti dvadeset, trideset buketa... Razumete šta vam govorim? Ljudi se uhvatili za buket mojih ruža. Otkad je krenuo rijaliti, tamo sam tema. Zbog buketa ruža, halo?! Jedan manir, gospodski, džentlmenski... Oni od toga napravili psihijatriju... - šokiran je bio Suki, koji je prokomentarisao i sopstvenu čestitku, koja je izazvala veliku pažnju i podigla prašinu:

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

- Šta u čestitki piše ružno? Nemojte biti maloumni, napisao sam lepo da ću joj biti podrška i da ću biti njen čuvar napolju, kao što jesam, šta vama nije jasno, ljudi moji? - šokiran je bio Keserović.

Podsetimo, Anđela je prošlog ponedeljka slavila rođendan u "Eliti", a od Sukija joj je stigao na poklon cvetni aranžman od 151 ruže, kao i zagonetna čestitka.

- Imam 151 razlog da ti pošaljem baš 151 ružu. Za sada ću ti otkriti samo jedan - dok si tamo, neko spolja te prati, podržava i čuva ti leđa. Ostale razloge ćemo ostaviti. Srećan rođendan želi ti Suki Keso - glasila je poruka, zbog koje je Filip Car napravio dramu.

Kurir.rs/Pink.rs