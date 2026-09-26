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U emisiji ''Pitao bih za druga'', voditelji su ugostili Anđela Rankovića i Stefana Dragojlovića koji su tim povodom iskomentarisali najaktuelnija dešavanja iz "Elite 10".

Krenuli su sa jednom od najaktuelnijih tema u Beloj kući, a to je rivalstvo Anđele Đuričić i Aneli Ahmić zbog Filipa Cara, pa su s tim u vezi izneli svoje mišljenje o tome sa kim bi Filip Car bio najkompatibilniji.

Inače, Filip je otkrio svoja osećanja prema Anđeli, koja su, kako je rekao, prerasla prijateljstvo.

"Raspitivala se koliko Car zarađuje"

- Filip, pošto je takav kakav jeste njemu treba suprotno od njega, a to je Anđela. I ta drama bi bila najbolja sa Anđelom. To je vrlo moguća priča. Ona se već raspitivala koliko on zarađuje preko TikToka, a njoj je to vrlo bitno. Ona je veoma racionalna što se toga tiče. Ona sa njim može da bude u vezi do jula kada bude bilo finale. Ona će pokupiti pare i nakon toga će da ga okrivi za nešto i ostaviće ga. Oni ako se ne poljube u naredna 3 meseca, on će vrlo moguće iz inata njoj da bude kratko sa Aneli - rekao je Stefan

- Moje mišljenje je da bi Filip pre ušao u vezu sa Anđelom i da je pikira već duže vreme- rekao je Anđelo.

- Car je nakon s***a sa Slađom Poršelinom pričao da se nada da Anđela neće saznati za to, šta mislite zbog čega je to pričao? - glasilo je pitanje.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: Printscreen, Prinstscreen/Pink, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Mislim da je njemu glavni pik Anđela. Ona mu je tu najidealnija i najčistija. Mislim da u njoj vidi vrlo dobru rijaliti priču koja će se raspasti, naravno, nakon rijalitija. Sve ove devojke koje on šalta, on šalta zbog priče, a Anđelu je pikirao kao poslednju kao nekoga sa kojom će uploviti u vezu - rekao je Anđelo.

Manipulator

- Mislim da on svakako ima u planu da ima nešto sa Anđelom i to je zbog toga jer on ide ka tome da bude dominantan. On to voli i on vidi mogućnost da bude takav sa Anđelom. On je svestan da je on manipulator i on želi nekog sa kojom će moći da bude takav. Jer Anđela je tako tiha, mirna, povučena, ne voli da se svađa - rekao je Stefan.

- Kako komentarišete druženje Janjuša i Cara? - glasilo je pitanje.

- Mislim da Janjuš može da bude dobar drug samo sa nekim od koga oseti tu neku sigurnost. On je imao neke nesuglasice sa Carem, a Car je takav da kalkuliše da bude dobar sa nekim ko mu u trenutku najviše odgovara, tako da mislim da zbog toga to prijateljstvo neće opstati. Nije nemoguće da se njih dvojica posvađaju, pogotovo ako Car bude ušao u vezu sa Aneli - rekao je Anđelo.

Foto: Printscreen Pink

- Ne znam da li ste ispratili da je Car izljubomirsao na ruže koje je Anđela dobila od Sukija. Šta kažete na to? - glasilo je pitanje.

- Ja sam već rekao da je on opasan manipulator, a ljubomora je osobina manipulatora, tako da me to ništa ne čudi. Anđela samo treba da se pazi ako bude ušla u bilo kakav odnos sa njim, jer ta ljubomora u svakom mogućem slučaju vodi ka toksičnoj vezi - rekao je Stefan, prenosi Pink.rs.