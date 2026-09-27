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Ljubavni odnosi i novonastali trougao koji čine Aneli Ahmić, Filip Đukić i Filip Car ne prestaju da izazivaju veliku pažnju javnosti i podižu prašinu u "Eliti", a sada je o ovoj aktuelnoj temi govorila Ljilja Stevanović, poznatija kao Inspektorka Lili.

"Čula sam se sa Filipom"

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Ona je otkrila da je i van rijalitija bila u kontaktu sa Filipom Carem, a tom prilikom bez zadrške prokomentarisala je i odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

„Aneli ima specifičan iks faktor. Đukić je nju povredio kada je rekao: ‘Tvoje dete mi smeta’. Ja sam se čula sa Filipom 20 puta. Car se zaista svima javlja. Đukić plaća grehe. Mislim da se Aneli igra sa svima, kao što bih se i ja igrala. Ona mora da nađe neku zanimaciju“, poručila je Lili.

Filip o odnosu sa Anđelom

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

Car je nedavno pred svima otkrio da je počeo da gleda Anđelu Đuričić drugim očima i da se zbog toga distancira od nje.

Priznao je da ne želi da bude lažov i da mu se znoje dlanovi kada god neko vređa Anđelu, zbog čega više ne može da se pretvara da je doživljava samo kao drugaricu.