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Mnogi ne podržavaju vezu Filipa Đukića i Aneli Ahmić, a među njima je i njegov otac Zoran, koji je javno govorio o njihovom odnosu. Zoran je otvoreno priznao da mu se ova veza ne dopada, ali je istakao da će konačnu odluku doneti njegov sin.

„To je mučenje, nemam ništa lepo da kažem apsolutno. Ukoliko je njoj bio cilj da ona čuje to što je Filip priznao za devojku, cilj je ostvaren, a sad ćemo da vidimo šta će dalje da bude“, rekao je Zoran.

Zoran je potom objasnio da njegov sin nema ništa protiv toga što Aneli ima dete, ali je istakao da smatra da i dete ima pravo da utiče na situaciju.

"Taman posla da Filip ne bi bio dobar prema njenom detetu, ali i to dete se nešto pita kao i njen otac. Mislim da je moj sin jako dobar čovek, uvek će se naći neka začkoljica. Ona je još mala, ali njen otac može da reaguje u svakom momentu ukoliko nije zadovoljan Filipovim tretmanom. Taman posla da Filip ima nešto protiv dece, on jedva čeka da se ostvari kao otac", rekao je Zoran.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen Pink

Kada je reč o Aneli, Zoran nije želeo da iznosi svoj lični sud o njoj, naglašavajući da poštuje odluku svog sina.

"Lana i ja se nikad nismo mešali u izbore naših sinova. To je njegova odluka i on će s njom živeti, ne ja i Lana. Koga zanima šta ja mislim o njoj? Ja mogu da budem za i protiv, neću da iznosim mišljenje jer nema potrebe. Kako on odluči", rekao je Zoran.

"Nije zdrava priča i ne sviđa mi se"

Zoran je zatim bez zadrške priznao da mu se trenutni odnos Filipa i Aneli ne dopada i da smatra da bi nešto moralo da se promeni kako bi njihova veza imala budućnost.

"Nije zdrava priča i ne sviđa mi se, ne sviđa mi se. Ukoliko se nešto ne promeni, teško da će biti dobro. Nemam ništa lepo da kažem", rekao je Zoran.

O Caru i Aneli

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Zoran se osvrnuo i na odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara, za kog smatra da ne bi trebalo da bude presudan u njenim odlukama. Ipak, otkrio je da bi voleo da se Aneli upravo sa njim zbliži i tako udalji od njegovog sina.

"Car može da melje o njoj do kraja rijalitija, a ona odlučuje. Ne može Filip Car da bude presudan i voleo bih da se ona spoji sa Carom da se skloni od Đukića. Što bi Aneli bio problem da šutne Đukića koji joj nije ništa? Voleo bih da završi s Carom", rekao je Zoran.

Kurir.rs/Pink.rs