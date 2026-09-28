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Aneli Ahmić i Filip Đukić ponovo su u ljubavi, a ona je dala predlog da se on preseli u Dubrovnik.

- Znaš kakve u Dubrovniku imaju vile sa bazenom za 150.000-200.000 evra, luksuz teški. Znaš kako je jeftino da kupiš. Znaš li šta ti je to, na dva, tri sprata - rekla je Aneli.

- Verovatno je skuplje za strance, imaju neke priče sigurno, verovatno ima nekih peripetija - rekao je Đukić.

- Tamo je prelepo, to je jeftino - rekla je Aneli.

- Jedeš ribu i sunčaš se po ceo dan, piješ vino - rekao je Đukić.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Uživaš i uveče legneš - rekla je Aneli.

- Ja bih voleo još manja mesta, da je nešto poput Ribarskog sela - poručio je Đukić.

Tada je dodao da ima osećaj kao da nije izlazio iz "Elite" posle devete sezone.

Podsetimo, mnogi ne podržavaju vezu Filipa Đukića i Aneli Ahmić, a među njima je i njegov otac Zoran.

- To je mučenje, nemam ništa lepo da kažem apsolutno. Ukoliko je njoj bio cilj da ona čuje to što je Filip priznao za devojku, cilj je ostvaren, a sad ćemo da vidimo šta će dalje da bude - rekao je Zoran.

Zoran je potom objasnio da njegov sin nema ništa protiv toga što Aneli ima dete, ali je istakao da smatra da i dete ima pravo da utiče na situaciju.

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- Taman posla da Filip ne bi bio dobar prema njenom detetu, ali i to dete se nešto pita kao i njen otac. Mislim da je moj sin jako dobar čovek, uvek će se naći neka začkoljica. Ona je još mala, ali njen otac može da reaguje u svakom momentu ukoliko nije zadovoljan Filipovim tretmanom. Taman posla da Filip ima nešto protiv dece, on jedva čeka da se ostvari kao otac - rekao je Zoran.