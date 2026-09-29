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Odnos Filipa Cara i Aneli Ahmić već danima je pod znakom pitanja, čas će se družiti, čas neće, a sada je Car konačno odlučio, prekida kontakt!

- Šta je vepre? Ogovaraš me s Dačom. Puni ti glavu da je Asmin pričao da sam upišana? E Bože, kakav splektaroš. - rekla je Aneli.

- Prva stvar, nisam progovorio s Dačom o tebi, znači to je prva stvar, a druga stvar ne obraćaj mi se. - rekao je Car.ž

Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- Što, šta je sad, lepo sam te pitala, normalno komuniciramo? Jel čuješ šta te pitam? Alo! Pič*o! - rekla je Aneli.

- Daj Aneli, pusti me molim te. Pusti me, ti si svoje pokazala. Te dečije fore mene ne zanimaju.- rekao je Car.

- Aaa znam šta ti je smetalo. Što sam ti pokazala vamo i to mesto. Ti si bolestan, ozbiljno si bolestan, okej onda više ne pričamo. - rekla je Aneli.

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV