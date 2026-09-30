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Nakon prisnog razgovora, zagrljaja i flerta u kazinu, njih dvoje su završili zajedno u hotelu, gde su razmenjivali strastvene poljupce i prepustili se intimnim trenucima. Ubrzo je usledio i novi šok za Aneli Ahmić, koja je upala u hotel i suočila Đukića sa svime što mu zamera.

Sve je počelo u kazinu, gde su Laura i Filip provodili vreme zajedno, a njihova komunikacija postajala je sve prisnija. Nisu krili bliskost, pa su usledili zagrljaji i flert, dok je Laura u jednom trenutku priznala da joj nije lako da se udalji od njega.

- Vi ćete se sutra pomiriti svakako, tako da je bolje da se maknem. Bez obzira na to koliko mi je teško da se maknem od tebe, maknuću se - rekla je Laura.

Ona je tokom razgovora istakla i da ne želi da iskoristi to što je Filip pod dejstvom alkohola, ali je uprkos tome nastavila da provodi vreme sa njim. Njihova bliskost ubrzo je dostigla novi nivo, pa su se uputili u hotel, gde su se osamili.

Laura i Đukić završili zajedno u krevetu

Kada su ostali sami, Filip i Laura prepustili su se strastima. Počeli su da se ljube, grle i razmenjuju nežnosti, a njihovo ponašanje ubrzo je preraslo u intimnu akciju.

Ono što se dogodilo u hotelu bilo je posebno zanimljivo zbog Aneli, koja je prethodno pokazivala interesovanje za Đukića.

Ipak, ona nije dugo ostala po strani.

1/9 Vidi galeriju Aneli Ahimić Foto: Printscreen

Aneli uletela u hotel

Nakon što su Laura i Filip završili sa svojim intimnim trenucima, Aneli Ahmić uletela je u hotel, gde je odmah počela da iznosi svoje zamerke Đukiću.

- Prodavao si ovde priče kako te niko ne zanima, da si zaljubljen u mene. Ovo je vaša slika i to si ti. Filip Car je moj drugar... Mamu ti je*em, klošaru, nar*omanu - poručila mu je.

Đukić joj nije ostao dužan, pa je uzvratio komentarom koji je dodatno podigao tenziju.

- A ti kada si radila, bilo ti je lepo, a - rekao je Filip.

Aneli ga je odmah upitala šta je time želeo da kaže, a njihova rasprava nastavila se pred prisutnima.