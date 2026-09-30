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Novi haos u „Eliti 10“ izbio je nakon što je Aneli Ahmić saznala da je Filip Đukićproveo intimne trenutke sa Laurom Prgomet. Vest ju je potpuno slomila, pa je uplakana potražila mir u kući Odabranih, dok se situacija u rijalitiju sve više usijavala.

Aneli je teško podnela informaciju o Filipu i Lauri, a u trenutku kada joj je bilo najteže, uz nju su bili pojedini učesnici, među kojima i Stefan Karić. Ubrzo joj je prišao i Filip Car, koji je pokušao da je smiri i pruži joj podršku.

Tenzija

Njihov razgovor, međutim, nije prošao bez tenzije. Car je tešio Aneli, a u jednom trenutku joj je prišao toliko blizu da ju je poljubio tik pored usana. Ovaj susret odmah je pokrenuo nova nagađanja o njihovom odnosu, posebno nakon svega što je Aneli prethodno doživela sa Đukićem.

Ipak, mnogo veći haos nastao je kada je Aneli dobila informaciju da su Filip Đukić i Laura Prgomet zajedno u hotelu.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Kada je čula šta se dešava, Aneli više nije uspela da obuzda emocije. Uputila se pravo ka hotelu, gde su se u tom trenutku nalazili Đukić i Laura, a situacija je vrlo brzo eskalirala.

Obezbeđenje je moralo da reaguje i bude u pripravnosti dok je Aneli besno ulazila u raspravu sa Filipom. U naletu besa uzela je njegove stvari i bacila ih u kantu, jasno pokazujući koliko ju je povredilo ono što je saznala.

Direktan susret

Nakon toga usledio je i direktan susret Aneli, Filipa i Laure. Ahmićeva je Đukiću zamerila što joj je prethodno govorio da je zaljubljen u nju i da ga druge devojke ne interesuju, a sada je svojim postupkom pokazao potpuno drugačije.

Posebno ju je pogodilo i to što, kako je navela, nije pokazao interesovanje prema njenoj i Asminovoj ćerki Nori.

- Noru si upoznao, ležala mi je na ramenu, nisi je pogledao. Dva sata smo zajedno stajali. Dači si govorio da te nijedna devojka ne zanima - poručila mu je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink, Printscreeen

Njene reči dodatno su podgrejale već uzavrelu atmosferu, a ostaje da se vidi kako će se nakon ovog incidenta razvijati odnosi između Aneli, Đukića, Laure, ali i Filipa Cara, čiji je postupak prema Ahmićevoj takođe izazvao pažnju učesnika.