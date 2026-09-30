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Aneli Ahmić, nakon što je zatekla Filipa Đukića i Lauru Prgomet u krevetu, odlučila je da očita lekciju Filipu. Nakon njegove akcije sa Laurom, Aneli ga je odvela tamo gde nisu bili ostali učesnici, a sa njom je sve vreme bio Uroš Stanić.

Nakon što su ušli u prostorije, Aneli je odmah upotrebila silu i počela da šamara Đukića i da ga šutira uz psovke. Uroš je zanemeo od prizora ali i pokušavao da smiri Aneli, pa je u jednom trenutlu usnimljena i Laura koja je nemo posmatrala ovu situaciju.

Laura i Đukić završili zajedno u krevetu

Kada su ostali sami, Filip i Laura prepustili su se strastima. Počeli su da se ljube, grle i razmenjuju nežnosti, a njihovo ponašanje ubrzo je preraslo u intimnu akciju.

Ono što se dogodilo u hotelu bilo je posebno zanimljivo zbog Aneli, koja je prethodno pokazivala interesovanje za Đukića.

Ipak, ona nije dugo ostala po strani.

Aneli uletela u hotel

Nakon što su Laura i Filip završili sa svojim intimnim trenucima, Aneli Ahmić uletela je u hotel, gde je odmah počela da iznosi svoje zamerke Đukiću.

- Prodavao si ovde priče kako te niko ne zanima, da si zaljubljen u mene. Ovo je vaša slika i to si ti. Filip Car je moj drugar... Mamu ti je*em, klošaru, nar*omanu - poručila mu je.

Đukić joj nije ostao dužan, pa je uzvratio komentarom koji je dodatno podigao tenziju.

- A ti kada si radila, bilo ti je lepo, a - rekao je Filip.

Aneli ga je odmah upitala šta je time želeo da kaže, a njihova rasprava nastavila se pred prisutnima.

Zbog čitave situacije reagovalo je i obezbeđenje, koje je bilo na sve strane dok je sukob u hotelu poprimao sve žešće razmere.