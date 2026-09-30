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Aneli Ahmić još uvek ne može da se oporavi budući da je njen bivši dečko Filip Đukić tokom protekle noći završio u krevetu sa Laurom Prgomet.

Ona tokom celog prepodneva komentariše sa svojim drugovima ono što se sinoć desilo:

-Videćemo kakva će mu biti ova veza - rekla je Aneli.

-Veruj mi da neće biti u vezi - dodao je Mateja Matijević.

-Ja i on smo imali svađicu. Ja sam ga uhvatila da gleda u Lauru. On me uveravao da nije. Svaki put kad sam ga uhvatila, on kaže "Jesi ti bolesna?". Ispada da je celo vreme gledao. Ja nisam lažov. Ja Cara gotivim. Smešan mi je, iz toga se može roditi nešto. Trenutno ne osećam ni privlačnost ni emociju - rekla je Aneli, prenosi Pink.rs.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Podsetimo, Aneli Ahmić, nakon što je zatekla Filipa Đukića i Lauru Prgomet u krevetu, odlučila je da očita lekciju Filipu.

Nakon njegove akcije sa Laurom, Aneli ga je odvela tamo gde nisu bili ostali učesnici, a sa njom je sve vreme bio Uroš Stanić.

Nakon što su ušli u prostorije, Aneli je odmah upotrebila silu i počela da šamara Đukića i da ga šutira uz psovke. Uroš je zanemeo od prizora ali i pokušavao da smiri Aneli, pa je u jednom trenutlu usnimljena i Laura koja je nemo posmatrala ovu situaciju.