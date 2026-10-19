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Odnos Filipa Cara i Anđele Đuričić već neko vreme trese imanje u Šimanovcima, a Ivana Šopić je sada rešila da otkrije sve detalje iz "Elite 10".

Na samom početku razgovora Ivana je rekla da je odlično, ali vreme provodi radno.

"Sve od čega bežiš, na kraju te stigne"

- Sad idem na posao i mogu reći: imam neku svoju rutinu koja mi je odlično legla. Nekako živim jedan penzionerski život. Da mi je neko rekao da ću ja da živim ovako, ne bih mu verovala, ali prosto, eto, život je takav. Sve nešto od čega bežiš, na kraju te stigne, i na kraju uživaš u tome - rekla je za "Blic" Ivana i dodala:

- Radim, šetam, uživam sa prijateljima, porodicom. Ništa specijalno i prezanimljivo, ali mi prija - rekla je ona, a onda detaljnije opisala svoj odnos prema poslu:

1/10 Vidi galeriju Ivana Šopić Foto: Pritnscreen

- Dosta je trebalo da se radi. Mogu ti reći da ovaj posao je nešto što je totalno kontra od mog karaktera, jer sam ja, ajde da kažem, negde izbila u prvi plan, ako tako može da se kaže, upravo sa svojim stavom i tako što ne libim se da iznesem mišljenje koje, onako, ume da bude direktno. Nije baš za svačije uši, ali morali su ljudi da se naviknu. Ali sada sam nekako naučila da, znaš, nije dobar voditelj onaj koji ume mnogo da priča, nego onaj koji ume i da zaćuti. I trebalo mi je dugo, ali smatram da, evo, za 6 godina koliko se bavim ovim poslom, prosto ne mogu da verujem da ima toliko, ali ima. Mislim da sam to naučila i da nekako me je to napravilo i mudrijom. Ovaj posao mi je stvarno doneo neku, ajde, crtu koju nisam imala, a to je ono da, što se kaže, izbrojiš do 3 pa presečeš, da zaćutiš, progutaš knedlu nekada, ukoliko je to potrebno. Jer ne treba ni uvek biti lajava budala koja će svima biti interesantna, to je najlakše. Ja to mogu za sekund da uradim.

Ivana je otkrila koje je sve predrasude čula o sebi, ali je progovorila i o svom tipu muškaraca:

"Nikad nisam bila sa nekim zbog novca"

- Joj, pa, dosta tih. Pa, možda da sam, eto, nepristupačna. Vrlo sam pristupačna. Verovatno tako delujem na TV ekranima. A najveće zablude, pa, ne mogu da kažem zablude, ali kažem, konkretne najveće laži su te neke što su me pratile da sam, ovaj, bila sa nekim zbog novca, sa starijim muškarcima. Nikad u životu nisam imala starijeg muškarca. Svi moji momci su izuzetno dobri frajeri, moram tako da kažem. Kad je tako mlad i zgodan i lep, i ja tako volim, ako imaju lovu, super, ako nemaju, nema veze. Ali najveća, eto, zabluda, moram da kažem, laž je da bilo šta u životu sam radila zbog novca. Sve radim zato što je meni gušt, sve radim zato što se meni radi. Ako sam sa nekim bila, bila sam jer sam ja želela. Tako da ne bih, nikad se ne bih prodala zbog para u bilo kom, u bilo kom smislu, a kamoli da imam želudac da budem s nekim zbog novca. To su neke zablude koje pročitam o sebi: sponzoruša, ovakva, onakva. Eto, to me najviše, mogu da kažem, iznervira, zato što sam baš lik koji voli da uživa i voli sebi da ugodi. A kad kažem da volim sebi da ugodim, to znači da volim da, ovaj, radim sve ono što se meni radi.

Otkrija je i da nije emotivno ispunjena.

1/11 Vidi galeriju Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- E, pa, nisam, nisam ispunjena, kako ja smatram da jedna žena treba da bude voljena i ispunjena. Ali nisam ni otvorena za nekakve veze- istakla je ona.

Ime koje je privuklo veliku pažnju u samom startu jeste Filip Car, i s obzirom na to da niko nije očekivao da će u nekom momentu doći do veze između njega i Anđele. Na pitanje da li je to iznenađuje, kaže:

"To će biti pogubno za njih..."

- Nije me iznenadilo. Njih dvoje mi jesu nekako bili kompatibilni kao par, i pretpostavila sam da će to da se desi. To je nešto što je trajalo već dugo, pričalo se o tome, ali definitivno se sada i ostvarilo. Mislim, definitivno toksičan odnos koji će oboje da ih, verujem, košta živaca i svega. Ali meni su simpatični. Meni su simpatični, iako mislim da će to biti pogubno za njih. Ali nekako su mi spontani. Spontani su mi, ne rade ništa naštelovano, i kad se posvađaju, to grmi. I kada zameraju jedno drugom neke stvari koje su možda ljudima, eto, bolesne. Ljudi ih nazivaju svakakvima, ali meni su slatki.

Ona se dotakla toga da li ju je neko razočarao ili pozitivno iznenadio.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: Printscreen, Prinstscreen/Pink, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

"Car me je pozitivno iznenadio"

- Pa jeste. Filip Car me je pozitivno iznenadio. Od njega se mnogo i očekivalo. On me iznenadio jer nekako ne traži ni ekipu. On svakom kaže sve u lice. Ume da kaže i izvini što je meni super. Ume i da povuče ručnu. Svestan je svojih grešaka. Verujem da će mnogo da ga košta upravo taj njegov temperament. Ali on me je stvarno pozitivno iznenadio jer je stvarno opravdao tu titulu, pa kako ga već zovu, ćaća rijalitija, kako se on sebe zove. Ali voli da priča. Ono što priča ima smisla. Nekom se, ja ne kažem da je to tačno, nekom se ne sviđa, nekom se sviđa, ali definitivno nije neko ko trabunja. Ume onako da razvuče, ali je, znaš, bude i duhovito i svega tu ima. Tako da, on me je definitivno pozitivno iznenadio. I moram da kažem, Anđela me je pozitivno iznenadila. Sad, koliko će to da traje, ne znam, ali onako mudro. Ono, za sad igra, ne da se. Ali, bože moj, mi ih sve znamo, ovaj, kakvi su stvarno. I videćemo da li su se stvarno promenili, shvatili neke stvari, ili je ipak ovo neko zatišje pred buru.

"Karić i Anđela su super par"

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić i Anđela Foto: Petar Aleksić

Ivana je otkrila da li će Anđelu osvojiti šarmom Filip Car.

- Ej, ne znam. Meni su Stefan Karić i Anđela Đuričić super par. Meni su oni više idu zajedno. Onako su mi, pa, mogu da kažem, drveniji oboje. Iako ih oboje dobro poznajem i znam kakvi su kada se skroz opuste. Ali mislim da bi oni super funkcionisali, jer Stefan voli takav tip devojaka. Ja mogu da naslutim, sad govorim moje mišljenje, vidim šta se njemu sviđa kod nje. A mislim ni da ona nije baš imuna na njega. Ali, bože moj, videćemo. Možda ja sad lupam gluposti, ali definitivno on ima ono što ona traži. Ona voli te, malo muževnije muškarce i takve tipove koji umeju da lupe šakom o sto. Stefan to ima. Tako da, eto, ne mogu da kažem prognoza, ali mene ne bi to iznenadilo.

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