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Legendarna glumica i književnica Eva Ras ponovo je privukla pažnju javnosti, a ovog puta povod je njen neobičan spoj književnosti i savremene tehnologije. Naime, umetnica je otkrila da je prilikom pisanja svoje nove knjige koristila pomoć veštačke inteligencije, pokazujući da ni u poznijim godinama ne prestaje da istražuje nove mogućnosti i pomera granice svog stvaralaštva.

Eva Ras ne prestaje da iznenađuje

Eva Ras decenijama važi za jednu od prepoznatljivih ličnosti domaće umetničke scene. Svojim talentom, osobenošću i bogatim životnim iskustvom izgradila je karijeru koja obuhvata i glumu i književnost, a sada je pokazala da je spremna da zakorači i u svet novih tehnologija.

1/6 Vidi galeriju Legendarna glumica i književnica Eva Ras ponovo je privukla pažnju javnosti, a ovog puta povod je njen neobičan spoj književnosti i savremene tehnologije. Foto: Kurir

Odluka da u pisanju nove knjige potraži pomoć veštačke inteligencije privukla je pažnju upravo zbog spoja tradicionalnog književnog izraza i savremenih digitalnih alata. Umesto da zazire od promena koje donosi moderno doba, Eva je odlučila da istraži mogućnosti koje joj tehnologija pruža u kreativnom radu.

Sve češća upotreba veštačke inteligencije u umetnosti pokreće brojna pitanja o budućnosti književnosti i ulozi tehnologije u stvaralačkom procesu. Dok jedni u njoj vide koristan alat koji može da pruži nove ideje i olakša rad, drugi smatraju da je važno sačuvati autentičnost i lični pečat autora.

Upravo zato je primer Eve Ras posebno zanimljiv, jer pokazuje kako se i književni svet menja pod uticajem novih tehnologija. Ipak, bez obzira na alate koji se koriste, iskustvo, mašta i jedinstveni pogled na svet ostaju važan deo svakog autorskog izraza.

Evi Ras godine ne stoje na putu

Svojim potezom Eva Ras pokazala je da želja za stvaranjem i istraživanjem novih mogućnosti ne poznaje godine. Njena spremnost da isproba drugačiji pristup pisanju još jednom je skrenula pažnju na njenu svestranost i otvorenost prema promenama.

Detaljnije u prilogu.

05:12 Eva Ras otkrila kako je napisala knjigu Izvor: Kurir

Dok se sve više govori o tome kakvo mesto veštačka inteligencija može imati u umetnosti, ostaje da se vidi kako će publika prihvatiti novo delo poznate glumice i književnice. Jedno je sigurno – Eva Ras ponovo je uspela da pokrene razgovor, ovog puta o susretu književnosti, ljudske kreativnosti i tehnologije koja sve snažnije oblikuje savremeni svet.