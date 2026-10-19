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Glavna tema domaćih medija u poslednje vreme bio je sukob voditeljke Jovane Jeremić i Maneta Ćuruvije Kaspera, verenika pevačice Mine Kostić. Kako je Kasper već izneo za medije da će se njih dvoje sresti na sudu, budući da ju je tužio, Jovana je sada otkrila da šok informacije koje će isplivati o njemu tek slede.

Govoreći pred okupljenim medijima, među kojima je bio i Kurir, na promociji novog romana glumice i književnice Eve Ras, Jovana se dotakla raznih tema, a o Kasperu nije štedela reči:

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić na promociji romana Eve Ras Foto: Kurir

"Mina nije jedina žrtva"

- To je čovek koji je poznat iz nepoznatih razloga. On je bivši dečko Mine Kostić. Vreme će pokazati da je Jovana Jeremić bila u pravu. Nove informacije o njemu izaći će u narednom periodu. Mina nije jedina žrtva, on ima još žrtava. Njemu je dat medijski prostor - rekla je Jovana za medije.

Kasper: Rekla je sa sam demon

Podsetimo, Kasper je, prema navodima, tužio Jovanu Jeremić zbog njenih izjava o njemu, dok je Mina prolazila kroz najteži period.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

- Sećate se ono što je izjavila za mene bez povoda i bez ikakvog razloga? Ja sam čovek od reči i naravno da sam je tužio. Neću da dozvolim da me iko tako naziva, neću da pređem preko toga, postoji ko to rešava i to je to, odmah sam je tužio. Šta god da kažem, ja to uradim, nebitno je o kome se radi - rekao je Mane za Telegraf.

On se posebno osvrnuo na to što ga je voditeljka nazvala demonom, ističući da su njene reči izgovorene u periodu koji je za njega bio izuzetno težak.

"Neću imati pardona ni prema kome"

- Rekla je da sam demon, iz čista mira, u trenucima koji su bili jako teški, videli ste me kakav sam bio ispred bolnice. Neću imati pardona ni prema kome, niti ću ikada imati, ne interesuje me ni ime ni prezime, interesuje me šta ta osoba izgovori o meni bez povoda, razloga, dokaza. Ja sam slobodan čovek u svakom smislu, ono što kažem to i uradim, ono što mislim to i kažem, to je kod mene toliko jednostavno - istakao je on i dodao:

1/7 Vidi galeriju Mane Ćuruvija Kasper Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

- Dolazim u Srbiju, ne bi imalo smisla da ja živim ovde, a Mina tamo, onda bi bilo da sam ja prevarant. U prvom intervjuu sam rekao da su mi planovi da živim u Srbiji, ja uvek održim reč - rekao je Mane za pomenuti medij.

BONUS video sa promocije romana Eve Ras: