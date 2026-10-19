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Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Anja Todorović pojavila se na jednom gradskom događaju kako bi pružila podršku koleginici i drugarici Mini Vrbaški, a tom prilikom pred kamerama je progovorila o detaljima iz privatnog života, novom dečku i budućim poslovnim poduhvatima.

Anja Todorović je na samom početku otkrila kako se oseća i kakve mirisne note preferira.

„Dobar dan svima. Pre svega odlično, hvala na pitanju, nikad bolje. Ja volim sve jače, kod mene nema ništa mlako. Dosta mirisa me vrati u detinjstvo, nešto me podseti na rijaliti, nešto na osnovnu školu, a nešto i na nekog bivšeg”, istakla je Anja.

Iako je sa svojim mlađim izabranikom, sinom političara, u vezi tek dva meseca, Anja ne krije da priželjkuje brak i da su u odnos ušli maksimalno ozbiljno.

1/6 Vidi galeriju Starleta smuvala tinejdžera. Foto: printscreen youtube redtv, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

„Ja bih volela isto, ne bežim od toga. Što da ne ako sve bude kako treba. Tek smo dva meseca zajedno, ali ušli smo ozbiljno, tako da ne bismo ulazili u nešto prolazno. Meni ne treba nešto od danas do sutra”, rekla je ona, pa se osvrnula na činjenicu da njen partner ima 20 godina:

„Ne znamo da li je to do godina ili do zrelosti. Može neko sa 20 da bude zreliji nego neko stariji”.

O njihovim planovima progovorio je i sam dečko, koji se bavi ugostiteljstvom i drži grčki restoran, te priznao da u tajnosti planira prosidbu mimo kamera.

"Plan nam je da stupimo u brak, ne treba da pričam to pred Anjom, hoću da je iznenadim. Koja je to njena prošlost o kojoj se non stop priča? Ja kad sve pogledam nije imala nešto što mogu da joj zamerim. Kao što ona ne treba meni da zamera za neke poslove kojima se ja bavim. Ne bih da pričam o tome. Ja nisam ljubomiran uopšte, ali neka bude da sam ja ljubomorniji. Verujemo jedno drugom - rekao je Anjin partner.

Odnos sa svekrvom i kućnim poslovima

Starleta ne krije da je oduševljena majkom svog izabranika i da su odnosi u porodici odlični.

1/5 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Petar Aleksić

„Jesam, oduševljena sam svekrvom, svi smo super”, otkrila je Todorovićeva, a potom priznala kakva je po pitanju kućnih poslova.

„Nismo još stigli do toga da kuvam. Ja sam njemu rekla da apsolutno ne radim ništa, pa se on iznenadio kada je video da ja u stvari radim po kući”.

Pokreće podkast

Kada je reč o nastavku karijere, Anja najavljuje povratak struci, ali i ulazak u muzičke vode.

„Znate da mi je novinarstvo u profesiji, to je jedino čime bih se bavila i za šta sam školovana. Pored ovog posla, to bih radila”, poručila je Anja, dok je njen partner otkrio da Anja planira i muzički prvenac.

„Volim da sam na javnoj sceni. Što se tiče mojih glasovnih sposobnosti, ne znam koliko bih to superiorno iznela, ali što da ne, kad svi izbacuju pesme.

kurir.rs/blic