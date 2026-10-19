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Starleta i bivša učesnica rijalitija, Jelena Krunić, potiče iz istog rodnog mesta kao i Adam Adaktar, a jednom prilikom je otkrila sve što zna o "Bogu obrva".

Tom prilikom Jelena je istakla da svi u Čačku vrlo dobro znaju ko je Adam, kao i njegova cela porodica.

1/5 Vidi galeriju Adam Adaktar zna tajnu Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Mislim da je sve samo ne alfa mužjak, alfa muškarac, s obzirom na to da je okružen ženama i majkom, koja inače vodi sve.Znaju svi iz Čačka ko je on, tačnije ko je njegova porodica, jesu oni uspešni, to stoji, ali tu ima dosta toga da se kaže - rekla je Jelena i nastavila:

- Da su uspešni, to se ne može poreći. Njegova majka je najveći inicijator. U samim počecima bavili su se tetoviranjem, sve je to krenulo davno, barem ja nisam znala da on postoji uopšte, dok sada nije isplivao sa sve onom leopard bundom i postao čačanski Kim Kardašijan. Meni je sve to smešno, presmešno - istakla je Krunićeva.

Istina o Adamovom ocu

Porodica Adaktar u Srbiji ima niz nekretnina, jedna vila vredi čak 3 miliona evra, i svi članovi su se javno eksponirali sem - oca Adama Adaktara.

Adam ga je spomenuo samo nekoliko puta, otkrivši da ne živi u Srbiji.

- Maštao sam da budem predsednik, ali tada su mi rekli da ne mogu da postanem predsednik Amerike zato što nisam rođen tamo. Inače, moj tata živi u Americi - rekao je Adam gostujući u emsiji "Bez filetra sa Sarom Miom".

Adaktar je tada tvrdio da ima odličan odnos sa ocem.

- Tu je, pa nemam osećaj da mi nedostaje - rekao je on.

- Odnosi su uvek odlični u tom trenutku kakvi treba da budu. Ali generalno kada imate veliku porodicu, onda nemate osećaj da nešto fali - zaključio je.

Šok tvrdnje o Adamovoj mami

1/4 Vidi galeriju Kuća Adaktarovih Foto: Youtube/ADAKTAROVI

Za vreme rijalitija "Adaktarovi" pronela se priča da je Alis Adaktar "ostavljala decu u kući s paštetama i sladoledima".

Nakon toga se oglasio njen bivši komšija koji je otkrio da je Alis Adaktar, koja se pre promene imena zvala Bobana, navodno "imala samo jednu veliku ljubav sa kojom se godinama zabavljala".

- Ona je dugo bila jedino sa jednim momkom, ali nije bila verna. On je bio njena velika ljubav ali se nije smirila pored njega. Samo je jedan dan došla i rekla mu da je trudna sa drugim muškarcem. To je bio Amerikanac sa kojim je dobila Adama, ali ga niko nikada nije video. To je bila jedna avantura verovatno iz koje je ona dobila dete. Taj čovek joj je bio švaler jer je zvanično imala dečka. Bila je uporedo sa njim i sa dečkom sa kojim se zabavljala nekoliko godina - rekao je i nastavio:

- Nije se ona stidela svoje prošlosti ali je uvek htela da se preseli u Beograd. Njoj prija ovaj publicitet, makar i negativan. Prezime su promenili, a Adamu je zaista to pravo ime. Ostali su promenili i imena. Retko sada dolaze u Čačak, verujem da bi taj život najradije zaboravili ali teško jer nisu baš bili porodica za koju se nije znalo.