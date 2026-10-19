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Velika tuga zadesila je porodicu Lazić kada je jednog kobnog dana prestalo da kuca srce Dragana, brata Darka Lazića, a pevačeva bol zbog gubitka ne jenjava.

Dok Darko čuva brata od zaborava, na društvenim mrežama neretko deli njihove stare zajedničke fotografije koje pokazuju koliko mu on svakodnevno nedostaje, a ovi gestovi folkera dotakli su mnoge pratioce na mrežama.

Lazić je sada podelio jednu od njihovih zajedničkih fotografija na kojoj su pozirali nasmejani. Pevač je tada ponosno stajao pored brata, dok nije mogao ni da nasluti kakva će ga nesreća snaći.

Foto: Printscreen Instagarm

Ispod emotivne objave, u komentarima su mnogi ljudi Darku pružili reči podrške i utehe:

"Dare, tuga velika, ti moraš dalje, neka ga anđeli čuvaju", "Da te utešim, to ne mogu i ne umem, jedno ti moram reći, ta rana ne zarasta, večito boli, samo se navikne živeti sa tim".

Kobna nesreća

Podsetimo, Dragan Lazić stradao je 11. marta, u teškoj saobraćajnoj nesreći i iza sebe ostavio neutešnu porodicu i prijatelje. Do kobne nesreće došlo je kada je motocikl kojim je upravljao Dragan udario u zadnji desni deo automobila čiji je vozač V. K. (62) započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu. Iako je hitno prevezen u Opštu bolnicu u Šapcu, Dragan je usled teških povreda preminuo uprkos svim naporima lekara. Vozač automobila zadobio je lakše telesne povrede.

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta Foto: Printscreen, Prinscreen/Instagram

Ovako je Darko pričao o bratu

Darko Lazić je svojevremeno u emisiji Amidži šou sa velikom tugom i suzama u očima govorio o svom pokojnom bratu.

Pevač nije krio emocije dok je pričao o gubitku koji je teško podneo, ističući koliko mu brat nedostaje i koliko je bio važan deo njegovog života.

- Gde god da krenem, nema gde on i ja nismo bili. Gde god da se okrenem, sve me podseti na njega, i svaki dan. Prolazim mu pored kuće svaki dan, kuća nam je jedna do druge. Danas sam bio kući, malo sam se nasmejao, nasmejao i babu. Uzeo sam da kosim travu, baba me zamolila, a ja inače nikad ne kosim, to je uvek on radio. Kažem ja babi:"Sad bi on izašao i rekao buco, sada će kiša da pada ako si ti uzeo da kosiš travu". Posle toga sam otišao na groblje, baš sam se isplakao, bilo mi je teško.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić otvorio dušu o pogibiji brata Dragana Lazića Foto: Amidži

U emisiji je gledao zajedničke snimke sa bratom, što ga je dodatno rastužilo. Priznao je da to izbegava da radi, ali da ipak to čini kada je sam.

- Upravo kao što vidite na snimku, bio je jako nasmejan, njega nikada nisi mogao da vidiš namrštenog. Takav je, nasmejana osoba, jedan veliki pozitivac. Čak je i harizmatičniji bio od mene i nasmejaniji.

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