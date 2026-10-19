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Una Čolić, naslednica Zdravka Čolića izrzasla je u pravu lepoticu, a već nekoliko godina unazad ona deli trenutke iz svog privatnog života na društvenim mrežama, gde se može primetiti kako uživa u čistom luksuzu i čestim putovanjima, ali i luksuznom nakitu.

Foto: Printscreen Instagram

Upravo je sada njen luksuzni komad nakita dospeo u prvi plan, a reč je o ogrlici koja vredi vrtoglavih 387.000 dinara. Dok je pozirala u automobilu, upravo je taj detalj mnogima zapao za oko, budući da je u pitanju vrlo popularan komad koji retko ko može sebi da priušti. Iako je ogrlica diskretna, ona odiše elegancijom i dostojanstvenošću, baš poput Une, koja izborom svojih, na prvi pogled, jednostavnih odevnih kombinacija pokazuje da je istinita ona čuvena izreka - manje je više.

Uživa u ljubavi sa starijim

Inače, Una uživa u ljubavi sa 10 godina starijim dečkom, inače biznismenom, a svog partnera odavno je upoznala sa porodicom, te često zajedno sa Zdravkom putuju na turneje i odlaze na zajednički odmor.

1/4 Vidi galeriju Una Čolić uživa sa dečkom na odmoru Foto: Printscreen Instagram

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za Informer.

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