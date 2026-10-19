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Nakon brojnih sumnji, rasprava i turbulencija u rijalitiju "Elita", bivši košarkaš Marko Janjušević Janjuš odlučio je da stavi sve karte na sto i prizna Sandri Obradović svoja osećanja. On joj je bez oklevanja priznao da je spreman da naprave korak dalje i svoju vezu krunišu brakom.

U emotivnom razgovoru, Marko Janjušević Janjuš je direktno upitao Sandru da li bi se udala za njega, na šta je ona dala potvrdan odgovor:

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

„Oženiću te, ali stvarno. Ne za**bavam se. Znaš li ti to?“, počeo je Janjuš.

„Kako da znam?“, odgovorila je Sandra.

„Je l' bi se ti udala za mene? Stvarno te pitam“, insistirao je Janjuš.

„Bih. Je l' bi se ti stvarno oženio?“, upitala je Sandra Obradović.

Janjuš je potom otvoreno objasnio da razmišlja o njihovoj zajedničkoj budućnosti van rijalitija i dodao koliko mu je stalo do nje:

„Znaš li da sam stvarno razmišljao da pravim svadbu sa tobom, da živimo zajedno. Ja to stvarno mislim tako, a ti vidi kako ćeš i šta ćeš. Ja tebe volim. Baš mnogo“, priznao je Janjuš, na šta mu je Sandra uzvratila da i ona voli njega.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Sukob sa Matejom Matijevićem

Ovom emotivnom trenutku prethodila je velika drama zbog sumnji da su Sandra i Mateja Matijevićbili intimni u spoljnom svetu. Zbog tih navoda Janjuš se javno suočio sa Matejom u rijalitiju, optužujući ih da mu vređaju inteligenciju:

„Je l' se ti zaj**avaš sa mnom? Je l' mi i ti vređaš inteligenciju, rekao sam da mi je bilo čudno što mi braniš da se družim, mi smo drugovi, je l' mi vređate inteligenciju, što mi nije odgovorila alo to je moj drug... Nemojte da mi pravite budalom“, poručio je Janjuš.

1/4 Vidi galeriju Mateja Matijević Elita Finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

Mateja Matijević mu na to nije ostao dužan, ističući da se povukao samo zato što je Janjušu to smetalo:

„Boli me k***c i za vas dvoje ni za ovaj cirkus. Mi se ne družimo zato što ti je zasmetalo“, rekao je Mateja.

Janjuš se u nastavku zapitao kako su tako lako prekinuli višegodišnji kontakt, na šta je Mateja zaključio:

„Kako ste vi tako lagano završili to prijateljstvo, ako ste bili godinama u kontaktu. Da se ja sa nekim družim godinu dana, niko ne bi mogao da mi kaže: 'E, sad se nećete družiti'“, primetio je Janjuš.

„Na meni je da to ispoštujem i to je to, ako je njemu to zasmetalo“, odgovorio je Matijević.