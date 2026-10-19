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Tiktoker Mijat Stanojević privukao je pažnju javnosti kada se kao podrška drugarici pojavio u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a zatim postao takmičar.

Sada je šokirao javnost kada je rešio da progovori o svom privatnom životu, popularnosti, ali osudama na koje je nailazio, te je otkrio koja pevačica ga je vređala, a ko mu je pružio podršku.

1/5 Vidi galeriju Mijat Stanojević Foto: Printscreen Pink

"Gađali su mi kuću kamenjem"

- Ja nemam privatni život. Kad sam počeo da se bavim javnim poslom, pošto sam oduvek hteo da se bavim javnim poslom, ja sam već bio svestan da od tog momenta kada ja budem počeo da se eksponiram javno, da ja više privatnosti neću da imam.Ja stvarno nemam privatnosti. Iskreno, počinje već ono da mi malo i smeta. Ali ne u smislu, meni ne smeta kada neko hoće da se slika sa mnom itd.Ja stvarno nikad nikom nisam odbio za sliku. Ja se sa svim fanovima slikam itd. Smeta mi je samo to što stvarno ne mogu da odem u restoran da jedem, da pijem u neki kafić itd. Mnogi ljudi znaju i gde ja živim. Ulazili su mi u dvorište, preskakali su preko kapije, zvonili su mi, lupali su mi na vrata, gađali su mi kuću krompirima, kamenjem, svim i svačim. Došlo je do toga da sam ja morao da napravim novu kapiju koja je sad 2,5 metra visoka i sad više niko ne može da se preskače. Ali privatnost definitivno nemam, ljudi znaju koji je moj auto, pamte mi tablice. Stvarno privatnost nikako nemam - iskreno je počeo svoju priču Mijat za Pink.rs.

S obzirom na sve sa čim se susreće, otkrio je kako se sa tim nosi:

Foto: Printscreen

"To je preraslo u poremećaj"

- Ja imam 22 godine, ali sam sa nepunih 18 počeo već. Jer ja kad sam počeo da snimam, meni se sve toliko brzo desilo. Ja sam izbacio prvi video, meni već za mesec dana zapratilo 100 hiljada ljudi. Znači, ja sam sa nepunih 18 godina već ušao u javni svet. Trudim se da plivam što laganije u tome, mislim, nije definitivno lako, ali ja sam svestan, prvo, ja mnogo volim ovo čime se bavim i ne bih menjao ovaj posao ni za šta drugo. Stvarno sebe ne mogu da vidim ni u jednom drugom poslu. Znači, da mi sad kažeš da treba da sedim u kancelariji i da radim, ja to nikad ne bih mogao. Gledam to s jedne i druge strane, čime god da se baviš, moraš nečega da se odrekneš. Ne znam, ako si pilot, odričeš se vremena sa porodicom, recimo, nisi stalno u kući, a kada je ovaj posao u pitanju, odričeš se privatnosti i to je to. I smatram da javni posao nije za nekoga ko nije dovoljno psihički stabilan. Ja sam mnogo psihički jaka osoba. Mene ništa ne može ni da uvredi. To je već ono, ja mislim, preraslo u poremećaj gde ja bukvalno više ne razlikujem ni uvredu, totalno ne konstatujem ništa. Ni šta mi ljudi pišu - rekao je, a potom otkrio da li čita komentare koje mu ljudi na mrežama ostavljaju:

Foto: Kurir Televizija

- Čitam povremeno. Nekad ni ne mogu da pročitam, jer ja nekad izbacim neki video da ima, ne znam, dve, tri hiljade komentara. To je nemoguće da se pročita. Čitam generalno. Mnogo sam više pre čitao, jer manje-više su komentari isti. Niko nije kreativan da me uvredi na neki novi način. Svi pišu jedno te isto i onda mi više nije interesantno da čitam. Stvarno, prešaltam, onako gledam i to je to. Ali pročitam i zaboravim..

"Indi me je izvređala najstrašnije"

- Pa, iskreno, ne. Iskreno, meni od javnih ličnosti niko nikada nije stao u odbranu. Mene su više čak javne ličnosti pljuvale. Imali smo primer prošle godine sa pevačicom Indi, koja me je samo bez ikakvog razloga izvređalanajstrašnije na storiju zbog moje pesme "Sugar Mommy" i više tako nekih javnih ličnosti, nekih influensera i tako dalje, me prozivalo. Eto, stvarno, od javnih ličnosti jedino za koga mogu da kažem je moja, mislim, Anđela Veštica, sa kojom se družimo već, ne znam, nekoliko, četiri-pet godina.I sa njom često pričamo o tome, zato što je ona, mislim, na javnoj sceni već, ja ne znam koliko, 15 godina i mnogo više iskustva ima od mene. I često mi tako daje neke savete i tako dalje.

1/9 Vidi galeriju Indi Aradinović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Mijat je, zatim, otkrio da je razlog osude koju je dobio od Indi upravo njegova pesma:

- Da, mislim, ja nemam nikakav problem sa tim da se nekome ne svidi moja pesma. Ja ni ne želim, ja ne bih ni voleo da me svi vole. Niti da se svima svidi sve što ja radim, meni je to dosadno. Meni bi stvarno bilo dosadno da me svi vole. Ali smatram da to što ti se nešto ne sviđa, smatram da nemaš pravo da vređaš nečiju majku, roditelje i tako dalje javno. I da se posle toga ne izviniš. Vređanje nečije mame nije mišljenje.

"Ako mi ne uspe muzika, meni je bitno da budem poznat"

Mijat je otkrio da je oduvek želeo da bude poznat, ali da ga je muzika najviše interesovala:

- Definitivno vidim sebe i dalje na javnoj sceni. Ja se nadam da ću što više biti u muzici, jer mene je uvek muzika najviše interesovala. Ja sam uvek bio u fazonu, ako mi ne uspe muzika, meni je bitno da budem poznat, da budem kao Kim Kardashian, da ne moram da imam nikakav talenat, ali samo da...

Na kraju razgovora za pomenuti medij, Mijat je najavio potpuni šou:

- Očekujte stvarno šou. Šta će biti, u kom smeru i tako dalje, ja ne bih sad ni puno da otkrivam šta imam smišljeno. Ali očekujte stvarno da će to biti neverovatno, kao video koji je na zvaničnom profilu Pinkovih zvezda ima 2,5 miliona pregleda, gde ja samo izlazim na binu, očekujte da će ovo imati još više - povukao je Stanojević.

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