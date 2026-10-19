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Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, priredio je Jovani Jeremić iznenađenje koje voditeljka nije očekivala, a sve se odigralo tokom jutarnjeg programa. Kada je videla šta joj je pripremio, Jovana nije mogla da sakrije emocije, pa su joj pred kamerama krenule suze.

Mitrović je uz pomoć veštačke inteligencije napravio pesmu i animirani spot posvećen poznatoj voditeljki. Čim je snimak pušten u programu uživo, Jovana se potpuno raznežila, a posebno ju je iznenadilo to koliko je veštačka inteligencija uspela da dočara njen izgled i prepoznatljive detalje.

Foto: Printscreen Pink

- Do te mere je sve skinuo, da ja ne mogu da verujem, čak i stajlinge, oblik butina... Ja sam šokirana, sve do mladeža je skinuo - rekla je Jovana, ne krijući oduševljenje.

Ovo nije prvi put da je Željko Mitrović na ovaj način iznenadio voditeljku, budući da je u pitanju drugi animirani spot koji joj je posvetio.

Jovana nije mogla da sakrije emocije

Vidno dirnuta ovim gestom, Jovana je javno zahvalila Mitroviću na pažnji, podršci i poštovanju koje joj je ukazao. Istakla je koliko joj znači što je bio uz nju i tokom najtežih životnih trenutaka, naglašavajući da takve stvari ne zaboravlja.

Emotivan trenutak posebno je privukao pažnju javnosti zbog svega što se ranije dešavalo u njihovom poslovnom odnosu. Naime, Mitrović je svojevremeno tokom programa uživo odlučio da Jovani smanji platu za 50 odsto zbog propusta i emitovanja neautorizovanog video-snimka bez saglasnosti uredništva.

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Voditeljka je tada poručila da je kaznu prihvatila dostojanstveno i da je iz cele situacije izvukla pouku. Ipak, najnoviji gest Željka Mitrovića pokazao je da između njih i dalje postoji fenomenalan odnos.

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