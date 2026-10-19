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Bivša zadrugarka Viktorija Viki Mitrović, nekadašnja partnerka Marka Osmakčića, progovorila je o njegovom odnosu sa Glorijom u "Eliti 10" i iznela svoje mišljenje o njihovoj romansi. Viki ne krije da joj njihova veza nije jasna, a uverenja je da između njih nema iskrenih emocija.

- Što se tiče njih dvoje, nije mi jasno šta oni tamo rade, kakva je to preljuba posle više od mesec dana. Nikakvu ljubav tu ne vidim. Ja sam osoba koja ga najbolje poznaje – poručila je Viki.

Viki osula paljbu po Gloriji

1/6 Vidi galeriju Ovako danas izlgleda Viki Mitrović Foto: print scren

Mitrovićeva se posebno osvrnula na Gloriju i njeno ponašanje u rijalitiju, a nije štedela reči ni kada je govorila o Poršelini i njenom odnosu sa Markom.

Prema Vikinoj proceni, Osmakčić je ranije pokazivao interesovanje za drugačiji tip devojaka, zbog čega joj njegova trenutna romansa deluje neobično.

- Njega su uvek privlačile energične devojke, to je tako. Poršelina je devojka koja sve taktički radi, namerno secka, ona sada provocira njega. Moguće je da bi spavala sa njim, Lauru gura na njega, to je evidentno – izjavila je Viki.

Viki predviđa haos

Viktorija je komentarisala i promenu koju pojedini zapažaju u Markovom ponašanju, ističući da smatra da se još nije pokazao u pravom svetlu.

Ona veruje da bi se situacija mogla promeniti kada se suoči sa svakodnevnim pritiscima rijaliti života, a njegov odnos sa Glorijom vidi kao nešto što bi moglo da dovede do novih sukoba.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Smatram da će naložen na rijaliti ušao, da će brzo pući. Dosta se sada folira, ne govori šta ima o ljudima koje ne voli. Ja samo mogu da kažem da mislim da je Osmakčić u glavi odlepio, a ne za Glorijom. Ili će joj vratiti za ono sa Terzom u zalagaonici, ili ima neki plan – rekla je ona.

Viki je uverena da njihov odnos neće proći bez turbulencija, ali vreme će pokazati da li je njena procena tačna.

Otkrila da joj se Marko javio kad je bila trudna

1/8 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram

Mitrovićeva se prisetila i kontakta koji je imala sa bivšim partnerom nakon njihovog raskida. Kako je ispričala, čuli su se prošle godine, kada je bila u šestom mesecu trudnoće.

Prema njenim rečima, Marko joj se javio sa lažnog profila, nakon čega su razmenili brojeve i razgovarali putem video-poziva. Tada joj je, kako tvrdi, rekao da želi da joj kupi avionsku kartu kako bi došla u Cirih.

Viki je navela da mu je tokom razgovora pokazala trudnički stomak, a potom se osvrnula i na to kako se njihov kontakt završio.

- Nakon što je saznao da sam trudna sa drugim čovekom, tu smo prestali da se čujemo – otkrila je ona.

Bivša zadrugarka dotakla se i odnosa sa porodicom Osmakčić, tvrdeći da je Markov otac u jednom trenutku pristao na njihovu vezu, ali da se situacija kasnije promenila.

Viki smatra da njegova porodica teško prihvata devojke koje su poznate javnosti i koje se bave javnim poslom, pa veruje da bi sličan stav mogao da ima i prema drugim partnerkama iz sveta rijalitija.

Ipak, naglasila je da ne očekuje da bi njeno eventualno pojavljivanje u „Eliti 10“ promenilo bilo šta između nje i Marka.

- Mislim da njemu moje prisustvo ništa ne bi promenilo, kao ni meni njegovo – zaključila je Viktorija za Redv.rs