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U Beloj kući ponovo su se povela pitanja o tome ko najbolje ume da proceni situaciju, odigra pravi potez i pokaže svoju lukavost u odnosima sa ostalim učesnicima. Ovoga puta, na red je došlo glasanje za osobu koju smatraju najlukavijom u "Eliti 10".

Sada su poznati i rezultati glasanja publike, koji donose uvid u to kako gledaoci procenjuju učesnike i njihove poteze u rijalitiju.

Treće mesto - Anđela Đuričić

Foto: Printscreen

Drugo mesto - Filip Car

Foto: Printscreen

Prvo mesto - Aneli Ahmić

Foto: Printscreen

Njih troje i njihove trzavice

Podsetimo, s obzirom na to da Filip Car nije štedeo reči o Nenadu Marinkoviću Gastozu, što se Anđeli Đuričić nije dopalo, ušli su u ozbiljni okršaj tokom emisije "Gledanje snimaka". Anđela je tvrdila da i dalje ima osećanja prema bivišem, te je osetila potrebu da ga odbrani.

Kako su odnosi između Anđele i Cara sada loši, on je ozbiljno opleo po njoj i odao njene tajne u društvu Lepog Miće i Aneli Ahmić:

- Jasno je kao dan, ona je svakoga prodala - izneo je Lepi Mića.

- Uzdižeš odnos, a došla si u Crkevnicu, samo što ne plačeš. Kažeš "J*bote, ovaj je pijan svaki dan". Kaže "Iskulira me, nađem mu poruke. Ode sa svadbe, dogovoreno sa nekim ribama". Daj, nemoj me j*bati. Baš zbog toga, što sam ti drug i što si mi neke stvari pričala, sam tvoj odnos zamrzeo. Ja sam stvorio sliku po tome što je ona pričala. Zvezdan dođe u izolaciju i j*be drugu kao štuku. Ona to vidi i nakon dana se pomiri sa njim - rekao je Filip Car.

1/6 Vidi galeriju Filip Car iznosi prljav veš Anđele i Gastoza Foto: Printscreen Pink

- Zvezdan je maltretirao. To je najponiženija osoba. On je nju urnisao. Ona brani Gastoza da bi glasali za nju - dodao je Lepi Mića.

- Je l' ti znaš da ja i ti nismo zajedno, da bi ja i ona dobri bili? Ona bi zaboravila za sviđanje - nastavio je Car.

- Znam - iznela je Aneli.

- Ti mene nisi ni jednom odbranila. Kad sam j*bao Slađu, ismejavanje Slađe. Svaki put je išla da ponizi, svaki j*beni put. Izrazi ti Stefanović simpatije, sediš sa njim sedam sati. Izrazi ti Suki simpatije, može ruže. Za Zvezdana sam rekao "Čovek stariji, ne može to tako" - rekao je Car.

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