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U petak se u Elitu 10 usleio nov takmičar Mirko Damjanović koji je pred sam ulazak u studiju kod voditeljka Ane Radulović otkrio da je godinama zaljubljen u Miljanu Kulić.

Mirko je pričao hvalospeve o Miljani i njenom izgledu te je čak i priznao da jedva čeka da je osvoji, te da će ona imati zaštitu od njega u svakom momentu za razliku od ostalih devojka.

Marija udarila na Mirka

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Tim povodom se oglasila Marija Kulić, Miljanina majka koja je rekla kako gleda na novog učesnika Elite 10 koji je na ulasku rekao da je zaljubljen u Miljanu:

- Ovaj veliki domaćin, pa će i Miljana da bude domaćica, kockar, alkoholičar, tri puta zatvorenik i neradnik. Crnogorci lenštine. Kad je video da ga Miljana ne je*ava, kao ne sviđa mu se kad je video uživo, čuj, a ona uživo lepša, a Sanja koja ga hvali što je naveo Marka u anketi mu se sad sviđa. U studiju rekao sve veštačke i ku*ve, samo Miljana prirodna. I ovaj beskintaš došao da igra rijaliti, pa neće da priđe da ga Miljana javno ne ponizi, a krompir u kaputu i ku*va Sanja napravili face kad rekao za Miljanu, Car mu pokazuje užas, ona luda i ovaj se kao smeje i solidariše sa njima. - rekla je Marija.

Filipu Caru sledi pakao

Pidsetimo, Marija je nedavno istakla da Filipu Caru sledi tužba zbog fizičkog kontakta i nasrtaja na Miljanu.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

- Miljana je dala ovlašćenja advokatici pre ulaska u rijaliti. Potpisala je 15 ovlašćenja da mogu da se puste tužbe u slučaju da je to potrebno. Smatram da je i te kako potrebno jer nju niko ne sme nigde da davi ni u rijalitiju, apsolutno nigde. Ja da se obračunavam sa njim ne mogu jer nisam tamo. Dva sata dajem, on bi već bio na kapiji. On je zajažljiv, egoista. Ja sam već kontaktirala advokaticu. Tužba je spremna da se pusti već sutra, jer sam danas imala obaveze. Ljudi su mi poslali snimak, ali ja taj snimak moram da prebacim na flešku, da pošaljem njoj i ona da ima za sud, da to sudija vidi crno na belo šta se dešavalo i da na osnovu toga negde i odlučuje o kazni.

Kurir.rs/Pink.rs