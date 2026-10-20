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Srđan Žika Todorović iznenadio je pratioce na društvenim mrežama jer je posle nekoliko godina prvi put podelio fotografiju sa suprugom Anom, sa kojom pažljivo čuva svoju privatnost i retko kada javnosti otkriva detalje iz njihovog zajedničkog života. Glumac je objavio fotografiju nastalu u Crnoj Gori, koja za njega i njegovu suprugu ima posebno mesto. Par je vezan za Crnogorsko primorje, gde imaju porodičnu kuću i gde, kada im obaveze dozvole, provode znatan deo vremena daleko od gradske gužve i očiju javnosti.

Jači zajedno

1/4 Vidi galeriju Voli leto da provodi na moru Foto: Printscreen Instagram, printscreen/instagram/ srdjan.zika.todorovic

Uz zajednički prizor, glumac je kratko i emotivno napisao: "Oproštaj od mora, Anči i ja, Bigovo, oktobar." Upravo nekoliko jednostavnih reči bilo je dovoljno da privuče pažnju njegovih pratilaca, koji nisu navikli da na njegovom profilu često viđaju fotografije iz privatnog života, a posebno ne one na kojima pozira sa suprugom.

Mnogo toga prošli zajedno

Žika i Ana od početka zajedničkog života biraju drugačiji put. Njih dvoje ne vole preterano da se eksponiraju niti se pojavljuju zajedno na javnim događajima, a još ređe objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Upravo zbog toga ova objava predstavlja svojevrsno iznenađenje za one koji prate glumca. Žika je tokom karijere izgradio prepoznatljiv imidž umetnika koji se ne opterećuje pravilima javnog života i koji privatnost ne smatra nečim što mora da bude dostupno svima. Njegov odnos prema društvenim mrežama uklapa se u takav stav, pa svaki put kada podeli nešto lično, to izazove interesovanje.

Uživanje

Crnogorsko primorje za Srđana i Anu nije samo destinacija za kratki odmor već mesto za koje ih vežu posebne uspomene i kojem se rado vraćaju. U porodičnoj kući u Bigovu pronalaze mir, daleko od profesionalnih obaveza, gradske vreve i svakodnevnog tempa.

Dok se mnogi već okreću obavezama koje donosi jesen, Žika i Ana simbolično su se oprostili od još jednog boravka na moru. A sudeći po njihovoj vezanosti za Bigovo, nema sumnje da će se ovom omiljenom kutku Crnogorskog primorja ponovo vratiti, čim im se ukaže prilika.

Glumac je u kući u Bigovu boravio i tokom letnjih meseci, kada je tako objavljivao slike na mrežama.