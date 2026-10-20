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Goga Sekulić donela je važnu životnu odluku. Pevačica se nedavno iz Beograda preselila u Cirih, gde je započela novo životno poglavlje. Muzička zvezda, koja godinama uspešno gradi karijeru i nastupa širom Evrope i regiona, odlučila je da promeni sredinu, a kako se navodi, glavni razlog za ovaj potez jeste njen sin i želja da mu obezbedi što bolje uslove za odrastanje.

Prelomila

Ona je pronašla stan u centru jednog od najpoznatijih i najuređenijih evropskih gradova, koji će joj ubuduće biti nova baza. Iako je promena adrese velika životna odluka, pevačica ne planira da zapostavi karijeru. Naprotiv, iz Švajcarske će organizovati putovanja na nastupe širom Evrope, pa će joj nova lokacija omogućiti da lakše uskladi poslovne obaveze s privatnim životom.

Za Gogu, koja je tokom godina navikla na česta putovanja, aerodrome i nastupe u različitim gradovima, ovakva promena predstavlja novi izazov. Ipak, čini se da je ovoga puta na prvo mesto stavila porodicu i potrebe svog sina, zbog čega je odlučila da život organizuje na drugačiji način.

Živi kako želi

1/5 Vidi galeriju Promenila navike Foto: Dejan Milićević, Dejan Miličević



Posebnu pažnju privlači činjenica da Goga u ovom važnom životnom poduhvatu nije bila sama. U organizaciji selidbe pomogao joj je bivši suprug Uroš Domanović, koji je specijalno doputovao iz Španije u Švajcarsku kako bi joj bio podrška tokom preseljenja. Njegov dolazak pokazuje da, uprkos tome što više nisu u braku, bivši supružnici mogu da sarađuju kad su u pitanju važne porodične obaveze.

Beograd, grad u kojem je godinama živela, tako je za Gogu postao adresa kojoj će se vraćati često zbog posla i drugih obaveza, dok će joj svakodnevni život ubuduće biti vezan za Švajcarsku. Bez sumnje, pevačica će se lepo prilagoditi novoj sredini jer je u Cirihu već živela, i to u dva navrata.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Gogom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.