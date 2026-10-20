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Nekad se za nastupe pevača tražila karta više, klubovi i kafane bili su puni, a vikendi rezervisani za dobar provod i velike bakšiše. Beograd je važio za jednu od najboljih destinacija za noćni život, splavovi su radili punom parom, diskoteke su bile prepune, a estradne zvezde su imale pune ruke posla. Međutim, čini se da su se vremena promenila, a da je kriza koja je zahvatila domaću scenu počela da se oseća i van granica Srbije.

Nije idealno nigde

Nekadašnji epicentar noćnog života, Beograd je danas daleko od onoga na šta su navikli ljubitelji provoda. Splavovi, koji su godinama bili simbol beogradskih noći, uglavnom su nestali sa scene, broj klubova u kojima se okuplja publika je smanjen, dok se ponuda u kafanama promenila. Mesta na kojima su pevači nekada mogli da nastupaju gotovo svakog vikenda, a neretko i nekoliko puta nedeljno, danas su sve ređa, pa je samim tim manje prilika za zaradu.

Ipak, domaće tržište nije jedino na kojem se oseća promena. Kako saznajemo, sve je manje nastupa i u evropskim gradovima u kojima su naši pevači godinama imali brojne tezge. Da situacija nije idealna, potvrdio je i Mile Kitić, koji je pre nekoliko dana dao izjavu na aerodromu.

- Dolazim iz Frankfurta. Posle sezone sam radio dosta po Bugarskoj, sinoć smo imali dobar koncert sa Anom Bekutom i Aleksandrom Mladenović. Generalno je posao u Evropi malo pao.Bolje je raditi ovde kod nas - u Srbiji, regionu, ako ima posla - rekao je Mile za Telegraf.rs, a potom se osvrnuo i na pitanje honorara.

- Ako nema posla, problem je sa svima, i sa gazdama i sa organizatorima. Mora cena da se koriguje, da bude realna. Bugari su dobre platiše kako za koga, svakom po zasluzi - istakao je pevač.

Njegove reči su nas navele da obratimo pažnju i na nešto što se poslednjih meseci može primetiti na aerodromu, gde domaći mediji često prate dolaske poznatih ličnosti nakon nastupa u inostranstvu. Vikendom je sve manje poznatih lica koja se vraćaju sa evropskih tezgi, što se uklapa u priču da je nastupa manje nego ranije. Razgovarali smo sa izvorom koji radi nastupe u Evropi za naše pevače i on nam je to potvrdio.

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

- Naši pevači imaju sreće što im mnogi klubovi u Evropi izlaze u susret, a često navode da su nastupi otkazani iz tehničkih ili zdravstvenih razloga. Ipak, situacija je mnogo drugačija. Nikakvih tu problema nema ni sa zdravljem ni sa tehničkim problemima, već nema ljudi. Evo, pre dve nedelje je trebalo da jedna velika zvezda nastupa u Frankfurtu, ali sve je otkazano. Ona je dala saopštenje da su zdravstveni razlozi u pitanju, a onda objavila slike s plaže. Znači, nije problem u zdravlju. Mnogi klubovi po Evropi više i ne rade oba dana vikendom, petkom i subotom, već samo jedan dan. Koliko je klubova zatvoreno, o tome bismo mogli do sutra da pričamo. Sad su počele te "Kafanske večeri" da se održavaju po Evropi, pa se tu nakupi ljudi jer bude dosta izvođača. Inače, svi su u problemu - rekao nam je izvor.

Posebno je zanimljivo što se promena oseća i u muzičkim pravcima koji su donedavno privlačili veliki broj mladih. Reperi, koji su poslednjih godina punili klubove i nastupali pred brojnom publikom, sve ređe su prisutni na takvim binama, dok se čini da u novim okolnostima narodna muzika nešto bolje prolazi.

Sve manje isplativo

Ipak, ni folk pevači nisu pošteđeni problema. Zorana Mićanović, kao i pojedine njene kolege, ranije je govorila o tome da posla ima sve manje, a kao jedan od razloga pomenula visoke honorare koje pojedini izvođači traže za nastupe. Kad se na to dodaju troškovi organizacije, zakupa prostora i poslovanja, organizatorima je sve teže da naprave računicu koja će biti isplativa i njima i izvođačima.

- Problem je u pevačima i njihovim velikim honorarima, ali i u gazdama klubova koji podižu cene pića i ulaznica - navela je ona.

Čini se da estradu čeka period prilagođavanja novim okolnostima. Vreme kad se podrazumevalo da će poznato ime automatski napuniti lokal i doneti veliku zaradu možda je iza nas, a koliko će pevači i organizatori biti spremni da menjaju uslove poslovanja, pokazaće naredni meseci.