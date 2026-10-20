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Ove godine navršilo se tačno 50 godina od pogibijeSilvane Armenulić.

Jedna od najvećih legendi narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije tragično je izgubila život 10. oktobra 1976. u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari. U nesreći su život izgubili i njena sestra Mirjana Barjaktarević i violinista Miodrag Jašarević, šef Narodnog orkestra Radio-televizije Beograd, koji je upravljao automobilom.

Fanovi često dolaze

Foto: Privatna Arhiva

Naša ekipa posetila je beogradsko Novo groblje, gde je pevačica i sahranjena, kako bismo se na licu mesta uverili u kakvom je stanju danas Silvanina večna kuća. Grobnicom, u kojoj počivaju sestre Zilha i Mirsada, kako su im glasila i prava imena, dominira statua bele golubice, koja privlači posebnu pažnju i nosi snažnu, emotivnu simboliku, a koju je svojevremeno postavio Silvanin suprug Radmilo Armenulić. Odmah iza njihovog groba nalazi se i grob Radeta Jašarevića.

Foto: Kurir

Kod Silvane smo u saksiji zatekli sveže izgorele sveće, posađeno cveće, kao i nekoliko buketa. Ipak, posebnu pažnju nam je privukla potresna emotivna poruka upućena pokojnoj pevačici, kao i jedan pomalo neobičan predmet. U pitanju je igračka, mali sportski autić, koji je gotovo identičan onome u kome je Silvana izgubila život pre tačno pola veka.

- Kraljice naša, dok je sveta i veka, nikad nećeš biti zaboravljena. I dalje živiš i zračiš lepotom - piše u poruci na grobu, koju je najverovatnije ostavio neko od Silvaninih fanova, koji se ni posle pet decenija ne mogu pomiriti s činjenicom da je njihova omiljena pevačica tragično izgubila život.

Foto: Kurir

Kako smo uspeli da saznamo od ljudi koji rade na održavanju čistoće na groblju, Silvanini poštovaoci redovno dolaze na njen grob, a posebno kad su u pitanju godišnjice njene smrti.

- Ljudi Silvanu i dalje mnogo vole i poštuju. Njene pesme živeće zauvek. Posebno je bilo tužno sad za godišnjicu, prođe 50 godina otkako nije s nama. Vidite samo ovu potresnu poruku, odmah vam tera suze na oči. Kad sam video ovaj autić, jeza me je uhvatila. Toliko simbolike. Od koleginice sam čuo da je videla Lepu Lukić da je došla da joj oda počast i da je tad ostavila cveće i ovu igračku. Zna se da su bile rivalke, pa verovatno ima razloga zbog čega je to donela i stavila na njenu večnu kuću. Silvana je inače bila ljubitelj sportskih automobila. Lepa se trudila da bude neopažena i nije se puno zadržavala - rekao nam je sagovornik.

Foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Pozvali smo Lepu Lukić za komentar, a ona nam je rekla sledeće:

- Niko me nije obavestio za godišnjicu, tako da nisam bila - rekla je Lepa, a na naše pitanje da li je ona odnela sportski autić na Silvanin grob, kazala je:

- Nisam, kakav sad autić? Možda su me pomešali s nekim, ja nisam bila tamo. Što me pitate sad za Silvanu posle 50 godina. Šta ima da je se sećam sad, prošlo je toliko godina, znam da je bila popularna i da je lepo pevala - zaključila je pevačica.

Inače, Lepa je ranije pričala da je i ona trebalo da sa Silvanom bude na koncertu, posle kojeg je i poginula, ali da se, srećom, uspavala.

1/7 Vidi galeriju Grob Silvane Armenulić Foto: Kurir

- Bilo je lepo rivalstvo. Ona je dobra pevačica, tako da mi nije smetalo što me upoređuju sa njom. Taman smo se dogovorili da na stadionu napravimo koncert ona i ja, pa neko za nju, neko za mene. Bio bi pun stadion i ona, jadna, izgubi život. Trebalo je da budem na istom koncertu kada je ona poginula. I uspavam se prvi put u životu u karijeri i od tada ne vozim kola. Plašila sam se, kad god naiđe kamion, mora neko pored mene da sedi: "Drži, drži volan", i shvatila sam da me je Bog spasao i da ne treba da izazivam sudbinu. A onda mi je, u dva sata noću, neko zakucao na vrata. Ja mislila pljačkaši, kad ono novinari. Rekli su mi zašto su došli. Hteli su da znaju šta se dešavalo, da li se pilo. Nisam znala o čemu se radi. Onda su mi kazali da je Silvana poginula. Stravična tragedija - rekla je za Pink Lukićeva.

Tragičan dan

Podsetimo, i nakon pola veka okolnosti ove nesreće u kojoj je poginulo troje ljudi ostale su predmet raznih teorija koje nisu nikada do kraja razjašnjene. Silvana je iza sebe ostavila ćerku Gordanu.

Silvana je u trenutku pogibije imala samo 37 godina. Prema rekonstrukciji nesreće, na ravnom putu "ford granada" kretao se brzinom od oko 150 kilometara na sat, a onda je iznenada počeo da prelazi u levu, suprotnu kolovoznu traku i usledio je sudar. Vozač kamiona iz daljine je video farove kako mu se brzo približavaju, ali je pomislio da će se mimoići. Shvativši da će doći do sudara, počeo je da koči, ali bilo je kasno. Desna strana "ford granade" takvom silinom se zakucala u kamion da mu je kompletno izvalila prednji desni točak, poluosovinu i podvukla se pod njega.

1/10 Vidi galeriju Silvana Armenulić Foto: Kurir Arhiva, Shutterstock

U kanalu pored puta nađena je polomljena violina, a jedna od misterija koju je za sobom ostavila Silvanina smrt bila je ta da su u vreme kad je već uveliko trebalo da budu u Beogradu, bili tek na pola puta.

Kurir.rs

Lepa Lukić: