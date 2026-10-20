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Bivša rijaliti učesnica Sandra Todić objavila je snimak sa Urošem Stanićem zbog kojeg svi bruje o tome da je pobegao iz Elite 10. Naime, ona je na svom Instagram profilu objavila snimak na kojem se raduje njihovom susretu.

Sandra nije krila oduševljenje zbog njegovog dolaska, pa ga je uzbuđeno dozivala dok ga je čekala.

- Treba da mi stigne Uroš, evo ga, dobrodošao, srce moje! - vikala je Sandra.

Produkcija i dalje nije izdala zvanično saopštenje, ali Uroš nije večeras sedeo za crnim stolom kada je voditelj Milan Milošević ušao u Belu kuću što je dodatno podstaklo sumnju da je napustio rijaliti.



Sandra je rekla da snimak koji je objavila na Instagramu nije stari, kako se spekulisalo.

- Nije stari snimak po izlasku odmah je pozvao mene sa pumpe. Mislila sam da je sprdnja, ali je stvarno došao. Bili smo kratko zajedno, trebao je i da prespava kod mene. Uspeo je da se čuje sa majkom i ubrzo je morao da se vrati - rekla je Sandra za "Blic" i poslala fotografiju svoje majke i Uroša.



Planira da promeni pol

Podsetimo, Uroš je rekao da već dugo želi da promeni pol.