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Jelena Radanović, supruga popularnog pevača Slobe Radanovića, ponovo je dospela u centar pažnje nakon što je na društvenim mrežama podelila zajedničku fotografiju sa mužem, uz poruku koja je mnoge podstakla na razmišljanje.

Iako Jelena Radanović često sa pratiocima deli trenutke iz porodičnog života, njena najnovija objava privukla je posebnu pažnju zbog reči kojima je opisala sreću, brak i mir koji čovek pronalazi među svoja četiri zida.

Na fotografiji nastaloj u automobilu Jelena i Sloba poziraju nasmejani, a dok su mnogi komentarisali njihov zajednički trenutak, daleko više pažnje izazvala je poruka koju je pevačeva supruga odlučila da podeli sa javnošću.

– Sreća ne postoji, samo je izmišljamo. Izmisliti sreću u svoja četiri zida uprkos tome šta se napolju dešava je najveći ljudski uspeh. Da li uspevate da je izmislite svakog dana? – napisala je Jelena.

Ovim rečima Jelena je otvorila temu o kojoj se retko govori na društvenim mrežama, gde se uglavnom prikazuje idealizovana slika života. Njena poruka o tome da se sreća stvara i čuva unutar porodice, bez obzira na sve izazove koji dolaze spolja, naišla je na odobravanje brojnih pratilaca.

Objava je ubrzo prikupila veliki broj lajkova i pozitivnih reakcija, a među onima koji su je podržali našao se i poznati voditelj Milan Milošević.

1/8 Vidi galeriju Sloba i Jelena Radanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Internet

Jelena je potom na storiju sa pratiocima podelila još jednu misao.

- Najteži trenutak u jednom odnosu nije svađa, već svedočanstvo da živimo na različitim talasnim dužinama. Dok slavimo mali uspeh ili imamo prelep dan s druge strane nailazimo na nervozu, dok prolazimo kroz svoj mrak, preko puta nas se neko smeje i šali.

Reči gube smisao, svaka zvuči pogrešno, a ono što nam stvarno treba ostaje prećutano.

To je zapravo razilaženje frekvencija i znak da je vreme da se duše razdiju – da svaka nastavi svoj put odvojeno.

Ne put ka pronalasku mira, mir je uvek tu, u nama, ne možemo ga naći drugde, ali neusklađenost frekvencija čini da osećamo kako smo ga izgubili.