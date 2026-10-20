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Glumica Marija Karan godinama privlači veliku pažnju javnosti svojim stilom života koji podseća na svetske zvezde — od brendirane garderobe, preko čestih putovanja, do odsedanja u najprestižnijim hotelima. Nakon što se početkom februara 2021. godine zvanično razvela od supruga Džoela Lubina posle sedam godina braka, mnogi su se zapitali kako izgleda njena svakodnevica u Beogradu.

Stanovnici njenog beogradskog komšiluka otkrili su detalje o glumici i njenim navikama. Prema rečima komšinice Maje, Marija Karan i njen bivši suprug ostali su u dobrim odnosima, a njihov sin je izuzetno lepo vaspitan. Ona je dodala da se glumica uvek uljudno javi, ali da u kraju vlada radoznalost u vezi sa njenim finansijama, s obzirom na to da nosi najskuplje modne marke, a nije toliko aktivna u glumačkim projektima.

1/5 Vidi galeriju Marija Karan Foto: Printscreen/Instagram/marakaran

Druga gospođa iz komšiluka istakla je da veruje da njen bivši suprug plaća visoku alimentaciju, što joj omogućava da živi na visokoj nozi.

Lokalne prodavačice takođe navode da Mariju retko viđaju u velikim nabavkama. Kako kažu, glumica se uglavnom hrani po restoranima i hotelima, dok u lokalne radnje svraća samo po osnovne sitnice, vodu, voće ili slatkiše za dete, dok joj u kućnim poslovima i oko sina pomaže spremačica.

O životu u inostranstvu

Podsetimo, Marija je svojevremeno govorila o životu u inostranstvu.