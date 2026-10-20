VRELE POZE GOCE TRŽAN I 14 GODINA MLAĐEG RAŠE! Pevačica mu se obmotala oko struka, on ne skida ruke s nje: Intimni prizori sa plaže zapalili mreže (FOTO)
Pevačica Goca Tržan spakovala je kofere i sa 14 godina mlađim suprugom Rašom Novakovićem otputovala u Afriku, gde uživaju u odmoru daleko od svakodnevnih obaveza. Zaljubljeni par podelio je intimne trenutke sa plaže, a njihove zajedničke fotografije privukle su pažnju na društvenim mrežama.
Goca Tržan ne krije koliko uživa u vremenu koje provodi sa suprugom, a najnovijom objavom na Instagramu pokazala je delić atmosfere sa njihovog egzotičnog putovanja.
Pevačica je pozirala u jednodelnom kupaćem kostimu, dok ju je Raša nežno grlio, držeći je za kukove. Njih dvoje su uživali u zagrljaju na plaži, a Goca je uz romantične kadrove napisala samo tri reči.
– Samo nas dvoje – poručila je pevačica.
Iako svoj privatni život ne kriju od javnosti, Goca i Raša ovoga puta odlučili su da odvoje vreme samo za sebe, a fotografijama su pokazali koliko im prijaju zajednički trenuci.
Podsetimo, Goca Tržan i Raša Novaković godinama su u skladnom braku, a razlika od 14 godina nikada im nije predstavljala prepreku. Pevačica je više puta otvoreno govorila o njihovom odnosu, ističući koliko su međusobno razumevanje, podrška i ljubav važni za uspešan brak.