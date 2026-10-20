Slušaj vest

Pevačica Goca Tržan spakovala je kofere i sa 14 godina mlađim suprugom Rašom Novakovićem otputovala u Afriku, gde uživaju u odmoru daleko od svakodnevnih obaveza. Zaljubljeni par podelio je intimne trenutke sa plaže, a njihove zajedničke fotografije privukle su pažnju na društvenim mrežama.

Goca Tržan ne krije koliko uživa u vremenu koje provodi sa suprugom, a najnovijom objavom na Instagramu pokazala je delić atmosfere sa njihovog egzotičnog putovanja.

Pevačica je pozirala u jednodelnom kupaćem kostimu, dok ju je Raša nežno grlio, držeći je za kukove. Njih dvoje su uživali u zagrljaju na plaži, a Goca je uz romantične kadrove napisala samo tri reči.

– Samo nas dvoje – poručila je pevačica.

Goca Tržan Foto: Printscreen/Instagram

Iako svoj privatni život ne kriju od javnosti, Goca i Raša ovoga puta odlučili su da odvoje vreme samo za sebe, a fotografijama su pokazali koliko im prijaju zajednički trenuci.

Podsetimo, Goca Tržan i Raša Novaković godinama su u skladnom braku, a razlika od 14 godina nikada im nije predstavljala prepreku. Pevačica je više puta otvoreno govorila o njihovom odnosu, ističući koliko su međusobno razumevanje, podrška i ljubav važni za uspešan brak.

Ne propustiteStarsJELENA RADANOVIĆ OBJAVILA FOTOGRAFIJU SA SLOBOM I SVE ZAINTRIGIRALA: Sreća ne postoji! Njena poruka pokrenula lavinu reakcija
Jelena Radanović
StarsRAZVELA SE POSLE SAMO 2 GODINE BRAKA, A PRED VENČANJE PREŽIVELA NOĆNU MORU! Poznata influenserka primala infuziju, pozlilo joj u crkvi, a sada sve priznala
Screenshot 2026-10-19 094958.png
StarsVODITELJKA HTELA PRIVREMENI RAZVOD! Progovorila i PREVARI U BRAKU: Može da bude sa drugom, mogu i da gledam, ali jedno mu ne bih oprostila
screenshot-370.jpg
Stars"NE ŽELIM VIŠE NIŠTA DA PRIČAM" Dea otkrila da je Sarapa napravio haos na njenoj svadbi: Uveo ih je...
Screenshot 2026-09-19 135219.png