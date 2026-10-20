"NEMOJ DA TI TATA OPET LAŽIRA SMRT" Osmakčić udario na Cara, orila se Elita a obezbeđenje na nogama: Milan Milošević van sebe: Sad ću da napustim emisiju
- Marko Osmakčić i Filip Car ušli su u žestok verbalni sukob, uz teške uvrede i stalnu napetost u studiju.
- Obezbeđenje je sve vreme bilo na nogama, dok je Milan Milošević pokušavao da smiri situaciju i opominjao učesnike.
Marko Osmakčić i Filip Car ušli su u žestoki okršaj, a obezbeđenje je sve vreme bilo na nogama.
Dva titana udarili su jedan na drugoga, a došlo je i do teških reči.
"Ti si ništa"
- Marko, bolje ti je zaobiđi me. Skrenuo sam ti pažnju sa strane. Pričaš o stvarima koje su nekome svetinja - izneo je Car.
- Ja još nisam počeo da pretim - Marko.
- Nisi počeo ništa jer ti ne možeš ništa, ti si ništa - dodao je Car.
- Ti si prodana duša - dobacio je Marko.
"Ja sam Tito rijalitija"
- Naučio sam te svemu, išao si za mnom sve vreme, svemu sam te učio i sve pokazao - govorio je Car.
- Ja sam Tito rijalitija za tebe - nastavljao je Marko.
- Ja sam Tito, a ti si Jovanka - prekinuo je Filip.
- Ja znam da udaram nisko, šta ću - smejao se Marko.
"Nemoj da ti tata opet lažira smrt"
- Obučen sam kao da sam izašao uz Milana - šetao je Marko.
- Jao, ko vas je u petici oblačio, učio da pričate, da se ponašate, pusti mene te priče -
- Prekinite više, ja vas opominjem sve vreme. Sad ću da napustim emisiju - vikao je Milan Milošević.
- Nemoj opet tata da ti lažira smrt, da bežiš odavde ko... - nastavljao je Car.