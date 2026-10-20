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Marko Osmakčić i Filip Car ušli su u žestoki okršaj, a obezbeđenje je sve vreme bilo na nogama.

Dva titana udarili su jedan na drugoga, a došlo je i do teških reči.

"Ti si ništa"

- Marko, bolje ti je zaobiđi me. Skrenuo sam ti pažnju sa strane. Pričaš o stvarima koje su nekome svetinja - izneo je Car.

- Ja još nisam počeo da pretim - Marko.

- Nisi počeo ništa jer ti ne možeš ništa, ti si ništa - dodao je Car.

- Ti si prodana duša - dobacio je Marko.

"Ja sam Tito rijalitija"

- Naučio sam te svemu, išao si za mnom sve vreme, svemu sam te učio i sve pokazao - govorio je Car.

- Ja sam Tito rijalitija za tebe - nastavljao je Marko.

- Ja sam Tito, a ti si Jovanka - prekinuo je Filip.

- Ja znam da udaram nisko, šta ću - smejao se Marko.

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

"Nemoj da ti tata opet lažira smrt"

- Obučen sam kao da sam izašao uz Milana - šetao je Marko.

- Jao, ko vas je u petici oblačio, učio da pričate, da se ponašate, pusti mene te priče -

- Prekinite više, ja vas opominjem sve vreme. Sad ću da napustim emisiju - vikao je Milan Milošević.

- Nemoj opet tata da ti lažira smrt, da bežiš odavde ko... - nastavljao je Car.