Slušaj vest

Aneli Ahmić i Filip Car ponovo su ušli u klinč i to za crnim stolom.

Ahmićeva je bila van sebe zbog Filipovog izlaganja, te je javno progovorila o raskidu.

"Ćutao sam jer nisam hteo da se svađam"

- Kako komentarišeš to što ona kaže da je sigurna da je Anđela luda za tobom - pitao je voditelj.

- Ja sam i njoj rekao, to je mišljenje dosta ljudi, nije samo njeno. Ja kada sam ćutao po pitanju Anđele, nije bilo dobro... Ona sada prebacuje na mene lopticu, to je pričao neko drugi. Ja sam ćutao što se tiče Anđele, doživljavao sam sa Anđeline strane poniženja, podbadanja, negativne komentare, Aneli ih je doživljavala, ćutao sam jer nisam želeo da se svađam sa njom. Dovela me je u nezahvalnu situaciju da moram da stanem iza toga, to je moj izbor! Prvi put imam osećaj da u vezi ne radim apsolutno ništa - rekao je Car.

"Opet sam se kleo danas"

- Njihovo izlaganje i ono što su radili, oni provocirali jedno drugo, koja devojka ne bi posumnjala?! - dobacila je Aneli.

- Ušao sam u vezu sa nekim ko je, veruj mi, što se tiče rijalitija i ljubavi, jeftine fore...Ona je meni prva prebacila nešto, pa joj ja uzvratim. Ja svako jutro legnem u krevet da moram da se kunem i objašnjavati. Video sam da je nervozna, bauljao sam malo po radionici, otišao sam na bazen da spasim nogu. Napravio sam greške, kao ono kod Drveta, razumem je na ono na pitanjima novinara, ja bih poludeo. Ja sam zbog sebe imao potrebu, pa nećeš je*ote, koji ku*ac imaš potrebu da nas komentarišeš na taj način?! Uverava me da sam gledao u Anđelu, a ona ima kompleks i problem sa tim, ja nemam. Ja prebacim i Luku i Terzu i Đukića i Janjuša. Opet sam se kleo danas da nisam gledao u Anđelu. Osetio sam nešto što nisam jako dugo osetio, priznajem, zaljubio sam se, što je njoj teško da prevali preko jezika, meni nije - govorio je Filip.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ali, pući ću na pola od njenih priča, da sebi dozvoljava da spava pored lika sa kojim se je*ala pre 20 dana, a meni prebacuje gde sam gledao - nastavio je Filip.

- Ja nisam đubre da me neko tera i izbacuje iz kreveta, ono je moj krevet i ostaće. Ne gledam nigde, niti me ko intresuje. Laže, govori da mu prebacujem, on meni sto puta više prebacuje, zamera mi neke stvari koje su nevidljive - rekla je Aneli.