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Nakon što je njen verenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, podneo tužbu protiv voditeljke Jovane Jeremić, pevačica Mina Kostić oglasila se na društvenim mrežama objavom koja je privukla veliku pažnju. Iako o sukobu nije javno govorila, izbor pesme uz fotografiju sa verenikom mnogi bi mogli da protumače kao poruku upućenu onima koji komentarišu njihovu vezu.

Sukob između Jovane Jeremić i Kaspera poslednjih dana izaziva pažnju javnosti, naročito nakon što je biznismen odlučio da pravdu potraži na sudu zbog tvrdnji koje je voditeljka iznosila o njemu.

Jovana je, između ostalog, tvrdila da je Mina zbog posledica njihove veze završila u psihijatrijskoj ustanovi, a na račun pevačicinog verenika iznela je i niz oštrih komentara.

Dok se njihov sukob zahuktava, Mina je odlučila da ne ulazi u javnu raspravu, ali je njen najnoviji potez na Instagramu privukao pažnju.

Pevačica je objavila zajednički selfi sa Kasperom, na kojem ga nežno ljubi u obraz, dok on nasmejan pozira pored nje. Uz fotografiju je stavila belo srce, ali je posebnu pažnju izazvala muzička podloga koju je odabrala.

Mina Kostić Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Mina je uz romantični kadar pustila pesmu Maje Berović „Laju kuje“, čiji je naslov, u jeku sukoba njenog verenika sa poznatom voditeljkom, otvorio prostor za različita tumačenja.

Iako se pevačica nije direktno osvrnula na tužbu protiv Jovane Jeremić, njena objava nije prošla nezapaženo, posebno zbog pesme koju je odabrala baš u trenutku kada se o njenom emotivnom životu ponovo mnogo govori.

Kasper tužio Jovanu Jeremić

Voditeljka Jovana Jeremić se jednom prilikom osvrnula na situaciju koja se dogodila pevačici Mini Kostić, ističući da je za njeno stanje kriv pevačicin verenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper.

- Problematika ljudi koji završe na psihijatriji je što ne jačaju svoje samopouzdanje i sebe, nego ulažu. To su najčešće mnogo dobri ljudi koji se posvete drugom čoveku koji ih ne zaslužuje. Konkretno Mina Kostić - tu ženu je prvo trebalo odmah spasiti od one spodobe i od demona koji se zove Kasper. Čoveka odaljite od žene. On je jedan demon koji ženi uništava život. On je čovek koji se isključivo zabavlja s Minom zato što hoće da bude popularan. Nije on jedini. Iz iskustva vam govorim sve ovo kako tumačim Minu Kostić. To je čovek koji isključivo koristi već raslabljenu psihološki, Minu da bi on bio popularan, da bi se on slikao i uopšte me ne bi začudilo da pokuša da uđe u neki rijaliti od septembra. Znači, to je čovek koji vrlo proračunato sve radi. To je čovek za kog tvrdim da nema dva dinara u džepu, da nema pas za šta da ga ujede u Americi. Jer da ima, ne bi njegova žena i devojka završila na psihijatriji, nego bi bila na dvoru ili na Bahamima i kupala bi se i slala fotografije vama da objavite paparaco. Njemu ništa nije sveto. On koristi raslabljenu ženu i uništava je - rekla je ona, a na pitanje za komentar zbog čega je sada Kasper došao da je vidi dok je na psihijatriji, rekla je: