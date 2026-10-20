U ELITU STIŽE SVEŽE RAZVEDENA PEVAČICA I UNUK CUNETA GOJKOVIĆA Veliki šef priprema iznenađenje za učesnike rijalitija
- U Elitu večeras stižu Đorđe Đinović, Goga Gačić i DJ Brazilis, što bi trebalo da donese dobru atmosferu na žurki.
- Goga Gačić dolazi nakon medijske pažnje zbog razvoda i prevare bivšeg supruga Marka Gačića.
- Prethodne noći u rijalitiju su se sukobili Marko Osmakčić i Filip Car, uz teške reči i intervenciju obezbeđenja.
Omijeni dan u nedelji svih učesnika Elite svakako je utorak, a ove noći im se sprema veliko iznenađenje.
Ko i za svaku žurku dolaze aktuelni pevači i muzičke zvezde, a ovoga puta iznenadiće se kada ugledaju unuka Cuneta Gojkovića.
Iznenađenja za Elitu
Naime, večeras na imanje stiže Đorđe Đinović koji će biti zadužen za dobro raspoloženje i odličnu atmosferu.
To nije sve od iznenađenja Velikog šefa, jer u Elitu dolazi i Goga Gačić.
Pevačica je do nedavno bila u žiži javnosti zbog prevare i razvoda sada već bivšeg supruga Marka Gačića, a svi dobro znaju da gde god da se ona pojavi nastane ludilo od provoda.
DJ Brazilis takođe će biti deo lude noći koja će svakako izazvati haos u rijalitiju.
Haos u Eliti
Marko Osmakčić i Filip Car prethodne noći ušli su u žestoki okršaj, a obezbeđenje je sve vreme bilo na nogama.
Dva titana udarili su jedan na drugoga, a došlo je i do teških reči.
- Naučio sam te svemu, išao si za mnom sve vreme, svemu sam te učio i sve pokazao - govorio je Car.
- Ja sam Tito rijalitija za tebe - nastavljao je Marko.
- Ja sam Tito, a ti si Jovanka - prekinuo je Filip.
- Ja znam da udaram nisko, šta ću - smejao se Marko.