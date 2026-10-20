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Omijeni dan u nedelji svih učesnika Elite svakako je utorak, a ove noći im se sprema veliko iznenađenje.

Ko i za svaku žurku dolaze aktuelni pevači i muzičke zvezde, a ovoga puta iznenadiće se kada ugledaju unuka Cuneta Gojkovića.

Iznenađenja za Elitu

Naime, večeras na imanje stiže Đorđe Đinović koji će biti zadužen za dobro raspoloženje i odličnu atmosferu.

Foto: Printscreen

To nije sve od iznenađenja Velikog šefa, jer u Elitu dolazi i Goga Gačić.

1/9 Vidi galeriju Marko i Goga Gačić Foto: printscreen YT, Printscreen/Instagram

Pevačica je do nedavno bila u žiži javnosti zbog prevare i razvoda sada već bivšeg supruga Marka Gačića, a svi dobro znaju da gde god da se ona pojavi nastane ludilo od provoda.

DJ Brazilis takođe će biti deo lude noći koja će svakako izazvati haos u rijalitiju.

Haos u Eliti

Marko Osmakčić i Filip Car prethodne noći ušli su u žestoki okršaj, a obezbeđenje je sve vreme bilo na nogama.

Dva titana udarili su jedan na drugoga, a došlo je i do teških reči.

Foto: Printscreen



- Naučio sam te svemu, išao si za mnom sve vreme, svemu sam te učio i sve pokazao - govorio je Car.

- Ja sam Tito rijalitija za tebe - nastavljao je Marko.

- Ja sam Tito, a ti si Jovanka - prekinuo je Filip.

- Ja znam da udaram nisko, šta ću - smejao se Marko.