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Potresna ispovest i uznemirujuće fotografije Nade Pucarević, koja tvrdi da ju je brutalno pretukao Kristijan Golubović, obeležili su dane iza nas. Njene reči uznemirile su ljude širom regiona.

Nakon što su se u medijima pojavili i intervjui Kristine Spalević, koja je stala na stranu napadnute žene, kao i samog Golubovića, koji je rekao da je Pucarevićeva sve izmislila, konačno je rešio da se oglasi i njen sin Filip Aničić.

Iako u početku nije želeo da govori za medije, Kristijanov bivši drug, koga svi znaju po nadimku Šakal, rešio je da prvi i poslednji put otvori dušu za Kurir i ispriča svoju stranu priče, u kojoj je jedan od glavnih aktera.

Pomagao mu

Filip nam je najpre ispričao odakle datira njegovo poznanstvo s Kristijanom.

Foto: Privatna arhiva

- Kristijan i ja smo se upoznali pre nekoliko godina. Imali smo zajedničkog drugara i viđali smo se povremeno. Ja sam u toj kući na Zvezdari živeo mnogo pre nego što je on tu došao. Plaćao sam kiriju, a kasnije je tu došla i moja majka. Posle nekog vremena pitao me gde živim, a on mi je rekao da je to njegov stari kraj, da je tu odrastao i da će doći do mene. To je bilo pre četiri-pet godina. Kada je došao, seo je kod mene na terasu i posle se iz drugog dela kuće, gde je sada on, slučajno pojavila Stela Savić. Ona je tu živela. Tada su se prvi put videli. Posle joj je rekao da će uzeti starateljstvo nad njom i da će joj sve plaćati, da će on celu kuću i sve preurediti za nju - navodi naš sagovornik i nastavlja:

- Posle je krenula ta njegova priča kako je njena porodica njemu dužna 28.000 evra. Naravno, od toga nije bilo ništa. Posle mesec dana Kristijan je nju iselio odatle. On jeste sve preuredio, ali za sebe. Onda je doneo neke svoje stvari i doveo majstore. U početku je tu dolazio povremeno, a kada se posvađao sa Kristinom, tad je krenuo intenzivno da dolazi zato što nije imao gde da živi. On svoju kuću nema. To što priča da je dolazio tamo 30-40 godina, to je sve laž. Njegova priča da je on mene doveo tu da ja čuvam kuću i da nam je on plaćao kiriju jeste nebuloza. Nije imao ni svoj toalet, pa je dolazio u naš. Kad je došao ovde, nije imao ni 1.000 dinara u džepu. Pozajmljivao je pare od mog drugara majstora, on mu je dao 2.000 dinara. Upoznao sam ga sa pola ulice. Tu je jeo džabe picu i šišao se za džabe. Sve zbog mene! Zato što mene ljudi cene, a ne njega. Ko će njega da ceni kad je nebitan? Istina je samo to što je izjavio da sam ga ja čuvao, bio pored njega i brinuo se o njemu. Mislio sam da je pošteniji čovek. Rekao je da sam ga obožavao. U neku ruku mislio sam da je on takav čovek koji može da bude dobar i pošten - priča nam Filip.

Foto: Privatna arhiva

Šakal se osvrnuo i na Kristijanovu tvrdnju da je sa majkom imao incest, kao i da je ona sa terase gledala dok je on u svojoj sobi imao odnose sa devojkama, muškarcima i transvestitima.

- To je apsolutna laž! On je imao neke glupe šale na taj račun, ali sam mu rekao da mene to ne zanima. Moja majka je mogla da vidi samo kad mi je devojka sedela na terasi, i to je to. Nisam sa svojom majkom u incestu, ona je samo živela tu. Nikad u životu ne bih dozvolio da moja majka bilo šta vidi neprimereno sa bilo kojom devojkom. Ja nisam homoseksualac, niti sam ih dovodio u kuću. Sram ga bilo! To su sve bile fine, dobre devojke koje sam dovodio na svoju terasu, koju je on posle uzeo. To je moja terasa, to sam ja plaćao. Pokušavao je da me skloni od majke, ali u tome nikad nije uspeo. Verujem u ono što je Kristina rekla, da me je on oterao na robiju. Nikad mi ništa nije plaćao, on nikad nikog nije plaćao, samo je ponekad kupovao ljudima "koka-kolu", čips ili pljeskavicu. Nije on mene spasavao ni od čega - istakao je bivši Golubovićev prijatelj.

Filip se osvrnuo i na noć kad je u dvorištu kuće u kojoj su živeli Kristijan pretukao Nadu, ali i njihovog prijatelja i njega.

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

- Kristijan je prvo udario mog drugara. I onda je moja majka počela da viče da ga ne udara. Ja sam tada već bio legao, nije mi bilo dobro. Oni su se napolju posvađali. Njega je naš prijatelj pitao koji on problem ima sa nama, jer je već tada hteo da preuzme i naš deo kuće, ali nije mogao zbog mene. Provalio sam ja šta je on hteo, ali sam ćutao. Kad sam izleteo iz sobe, Kristijan je već nokautirao moju mamu, a onda je i mene na kvarno udario iza zida kuće, od čega sam pao na travu. Dok sam pokušavao da ustanem, mamu je šutnuo dva puta, a onda je uzeo torbu, seo u auto i pobegao u nepoznatom pravcu. Posle smo ga oboje prijavili. On je kasnije pokušavao da uspostavi sa mnom kontakt, da ga moja majka ne tuži i da bude sve u redu, da se zaboravi to, da kao on meni pomogne. Ko udari na moju porodicu, ne mogu da ga gledam nikako drugačije nego kao neprijatelja. I ta priča da je moja mama oterala tatu u grob, besmislica. Ono što sad priča da je uticao na mene pedagoški, meni je to sve na jedno uvo ušlo, a na drugo izašlo. Od njega su svi dobri momci pobegli. Njegova sestra je rekla da je on "matori keša" koji misli da sve zna i sve ljude vređa. I njoj je svašta govorio - rekao nam je Aničić.

Bio mu je drag

Na kraju svoje ispovesti Filip nam je otkrio i šta sad misli o Kristijanu.

Foto: Privatna arhiva

- Dugo sam ja na njega gledao kao na dobrog čoveka. Sam je rekao da smo mama i ja bili njegov deo plana da on sačuva tu kuću, da mi što duže tu živimo i da smo mi hteli njega da oteramo kako bismo dobili neki stančić od investitora ili nešto tako. To uopšte nije istina. Kristijan uopšte ne bi ni znao da je Stela tu bila da nije bilo mene. Nisam ga obožavao, ali mi je bio drag, sve do situacije dok nije postao jako loš čovek, a pogotovo kad je krenuo na moju majku. Na neki način sam ga smatrao svojim prijateljem, tako je sve izgledalo. Ali to je izgleda sve bilo samo zbog te kuće. Bili smo samo deo unapred smišljenog plana da nas izbaci iz kuće, što je i uradio - zaključio je Filip.

Do zaključenja broja Golubović nije odgovarao na naše pozive.

1/4 Vidi galeriju Nada Pucarević Foto: Kurir

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Kurir.rs

Kristijan Golubović: