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Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži Iks i podelila dramatičan snimak iz Milana, gde se trenutno nalaze njene ćerke, Atina i Nika.

Pop zvezda je uz snimak opisala atmosferu koja trenutno vlada na ulicama italijanskog grada.

- Moje ćerke u Milanu, prolaze ulicama prepunih Afrikanaca i Arapa, dok kordoni policije stoje na svakom koraku - napisala je Karleuša.

Na snimku koji je pevačica objavila vide se gužve na ulicama i pojačano prisustvo snaga bezbednosti, što je odmah izazvalo brojne reakcije i komentare njenih pratilaca na mreži Iks.

Inače, u Milanu su tokom vikenda izbili ozbiljni neredi nakon protesta zbog rasta troškova života i nezadovoljstva javnim uslugama.

1/7 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen/Instagram

Demonstracije su se pretvorile u sukobe sa policijom, razbijanje izloga i pljačkanje prodavnica u centru grada, a nasilje se nastavilo i drugog dana.

Tokom nereda, grupe mladih okupljale su se u blizini trga Duomo i ulice Via Torino, gde su razbijani izlozi, uništavani inventari lokala i pljačkane prodavnice. Policija je intervenisala suzavcem i vodenim topovima, dok su pojedini delovi centra bili pod pojačanim nadzorom.

Situacija je izazvala zabrinutost i među trgovcima, pa su pojedine prodavnice u centru grada u ponedeljak zatvarane ranije, dok su luksuzni butici u ulici Via Montenapoleone uklanjali robu iz izloga iz predostrožnosti. Italijanske vlasti najavile su i dodatne bezbednosne mere, uključujući plan o slanju 500 vojnika u Milano.

00:11 Atina i Nika šetaju ulicama Milanom, koja su puna policije Izvor: Printscreen/Instagram

Papreno školovanje

Podsetimo, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina Tošić započela je školovanje na prestižnom fakultetu u Milanu, a kako je pevačica otkrila ona je iznajmila stan i živi sa cimerkom.

Atina je u italijanskoj prestonici mode, započela život u iznajmljenom stanu sa drugaricom iz školske klupe, Dariom Šarić.

Lepa Daria je ćerka bivše misice Svetalne Dimitrić Šarić i Darka Šarića, a Atina i ona započele su intezivno druženje još u privatnoj srednjoj školi koju su zajedno pohađale u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić Mondo

Njih dve se u Milanu ne razdavaju, a osim fakulteta, krenule su i na zajedničke aktivnosti van školskih obaveza.

Jelena je nedavno u jednom podkastu progovorila o školovanju svoje ćerke Atine, pa otkrila da živi sa cimerkom u iznajmljenom stanu.