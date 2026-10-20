"TI SI MENI NAJVEĆI NEPRIJATELJ OVDE" Glorija prebacila Osmakčiću svađu sa Carem: Znaš da mi preti zbog tebe...
- Glorija Jelovac i Marko Osmakčić razgovarali su u pušionici nakon njegove svađe sa Carem.
- Glorija mu je zamerila ponašanje i poručila da nema filter i da ne ume da se zaustavi.
- Osmakčić je uzvratio da ne može da ćuti dok ga blate i da će sledeći put raspravu prekinuti cigaretom.
Glorija Jelovac i Marko Osmakčić nakon njegove svađe sa Carem, razgovarali su u pušionici.
Verenici su sumirali utiske, a ona mu je zanerila ponašanje.
"Ti si meni najveći neprijatlej ovde"
- Znaš i sam da mi je pretio, evo i sad preti, i to sve zbog tebe - rekla je Glorija.
- Što si htela da ja dođem iz Švajcarske - nastavio je Osmakčić.
- Bitno je zaustaviti se na vreme, a ti se ne znaš zaustaviti. Nemaš filter. Samo jače, i jače. Ti si meni najveći neprijatelj ovde, kunem ti se... Znao si da će biti ovako. Ne može ni on da ćuti - navela je ona.
"Ne mogu da ćutim"
- Sledeći put kad bude rasprava ti sedi ovde i puši cigaru - rekao je Osmakčić.
- Ne mogu ja da ćutim dok me blati - rekla je Glorija.
- Sve što on priča da je tebi radio, ja sam radio Aleksandri i gotovo - rekao je Osmakčić.
- Došao ovde da glumi mafiju, rijaliti mafija - dodla je Glorija.