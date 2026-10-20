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Glorija Jelovac i Marko Osmakčić nakon njegove svađe sa Carem, razgovarali su u pušionici.

Verenici su sumirali utiske, a ona mu je zanerila ponašanje.

"Ti si meni najveći neprijatlej ovde"

- Znaš i sam da mi je pretio, evo i sad preti, i to sve zbog tebe - rekla je Glorija.

- Što si htela da ja dođem iz Švajcarske - nastavio je Osmakčić.

- Bitno je zaustaviti se na vreme, a ti se ne znaš zaustaviti. Nemaš filter. Samo jače, i jače. Ti si meni najveći neprijatelj ovde, kunem ti se... Znao si da će biti ovako. Ne može ni on da ćuti - navela je ona.

"Ne mogu da ćutim"

- Sledeći put kad bude rasprava ti sedi ovde i puši cigaru - rekao je Osmakčić.

- Ne mogu ja da ćutim dok me blati - rekla je Glorija.

- Sve što on priča da je tebi radio, ja sam radio Aleksandri i gotovo - rekao je Osmakčić.

- Došao ovde da glumi mafiju, rijaliti mafija - dodla je Glorija.

Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV