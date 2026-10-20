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Marko Osmakčić pre nego što je ušao u Elitu 10 govorio je o sramnoj prevari i lažiranju smrti svog oca.

Prvi put je javno govorio kako se sve odigralo i priznao da od samog starta nije znao o čemu se radi.

"Prvi put sam video čoveka"

Osmakčić je otkrio hronološki kako se sve izdešavalo od trenutka kada je dobio vest da mu je otac umro, do samog susreta sa njim.

- Došla je žena jedna, da je ne imenujem i rekla mi: "Imam nešto strašno da ti kažem". Svašta mi je palo napamet, ili će da me hapse ili ko zna šta jer sam svima pretio, pročao svašta. Onda mi je rekla da mi je umro otac. Trista miliona misli u jednom trenutku, nije mi dobro, prva misao je bila šta sam uradio sebi i avom ocu. Mirno sam nekako prošao malo napred i dolatti čovek koji me grli i na uvo govori: "Ne brini, sve će biti dobro, stari ti je živ". Prvi put vidim čoveka... Zapravo je on došao kao neki dalji rod, ali ja uglavnom sve naše najbliže znam - govorio je Marko u Bunkeru i dodao:

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

"Mislio sam da sam kidnapovan"

- Ušli smo u kola i opet mi je ponovio da je sve okej. Pitao sam gde ni je tata i ko je on uopšte. Bio sam sluđen i zbunjen. Naravno, bila je tu i umrlica, sve je bilo profi odrađeno. Mene je paranoja uhvatila, toliko različitih emocija. Mislio sam možda da laže, da je možda i on prevarant. Nisam više nikome nisam verovao. Hteo sam da stane na pumpu, čisto da testiram situaciju, ali mi on nije dao, još mi je nudio vodu koju nisam smeoda pijem, jer sam mislio da hoće da me otruje. Mislio sam možda me je neki fanatik kidnapovao, ma svašta mi je palo napamet. Bio mi je taj čovek neprijatelj broj jedan. U jednom trenutku sam izleteo iz kola onako u papučama, iskočio, poderao kolena... Pobegao sam i uzeo telefon od nekoga da zovem prijatelja svog da vidim o čemu se radi. Došao je moj taj prijatelj po mene i rekao da moram da pratim čoveka od kojeg sam pobegao, a sam mislio i da je taj moj drug umešan u neke strašne stvari. Užasno je bilo. Tek kada sam čuo mog brata smirio sam se - govorio je Marko u Bunkeru.

1/8 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram

"Tata me je čekao na granici"

Marko je objasnio gde ga je sačekao otac i oriznao da je moglo sve da padne u vodu kada je iskočo iz automobila.

- Familijarni plan koji su imali umalo je propao, jer nisam nikome verovao. Nisam ja hteo nazad u rijaliti nego sam ja mislio da neko hoće da me kidnapuje. Da je tata poslao bar čoveka koga znam, verovatno bi bilo drugačije. Kada smo krenuli do granice i kada smo je prešli, čekao me je tata i tad mi je laknulo. To lažiranje smrti nije bila moja ideja, već porodična - dodao je Osmakčić.