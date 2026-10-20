Slušaj vest

Glorija Jelovac i Marko Osmakčić su se svađali u krevetu, kada su skoro svi njihovi cimeri spavali. Ona je odlučila da prekine kontakt s njim, te mu je poručila da večeras sam uživa na žurci.

- Udario igrač na igrača. J*bote, ja sam mislio da je to stvarno - naveo je Osmakčić.

- Užvaj večeras na žurci s kim god hoćeš - rekla je Glorija.

- Je l' hoćeš da uživam s kim hoću? Jesi li sigurna - pitao je on.

- Radi šta hoćeš, ne možeš sa mnom igrati rijalitija, ja ti nisam prioritet, ćao - rekla je Glorija.

- Okej mačko, nemoj posle da plačeš - upozorio je Marko.

- Tebi je Car prioritet, a ne ja - rekla je Jelovac.

- Ako bude stani pani, znaš šta imam o tebi - rekao je on.

- Molila sam te da budeš prorodan, ona osoba koju sam upoznala i zavolela, a ti takav nisi - navela je ona.

- Trenutno smo za crnim stolom - pravdao se Marko.

- Ja sam ista, ako ne i bolja - rekla je Glorija.

- Ti si još podmuklija, ti znaš šta ja imam u mobilnom - ponavljao je Marko.

- Jadnik, pretite mi svi, unakazite me - rekla je ona.

- Dve rečenice ne znaš sastaviti, a praviš se pametna, kao tuka si neka. Nikad me nisi volela, volela si samo šta se čini za tebe. Sve veštački radiš, to si naučila od majke - rekao je Marko.

Pogledajte dodatni snimak: