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Pevačica Monika Ivkić, koja je nedavno doživela nasilje nakon nastupa u jednom lokalu u dijaspori, otkazala je zakazane nastupe.

Nakon incidenta u kafani, tokom kojeg je, kako tvrdi, fizički napadnuta od strane vlasnice lokala, pevačica se ponovo oglasila i obavestila javnost o novonastaloj situaciji.

Navela je da nije u stanju da nastupa i da je zbog stresa u lošem zdravstvenom stanju.

- Dragi moji, želim da vas obavestim da, nažalost, zbog trenutnog zdravstvenog stanja nisam u mogućnosti da održim zakazani nastup 24.10. na jednom svadbenom veselju. Ovim putem želim iskreno da se izvinim organizatorima i ljudima koji su me očekivali. Od srca vam želim prelepo veselje, puno ljubavi, sreće i najlepših uspomena - napisala je Monika.

1/7 Vidi galeriju Monika Ivkić proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda" gde je stigla do finala, a malo ko zna da talentovana pevačica ima ozbiljnih problema sa sluhom. Foto: Printskrin, Printscreen/TV Prva

Kako je Monika istakla, nakon nasilja koje je pretrpela u kafani, dobila je jake panične napade i sada se nalazi u bolnici.

- Nakon svega što sam proteklih dana emotivno prozivela, moje zdravstveno stanje je narušeno i usled jakih paničnih napada trenutno se nalazim u bolnici. Želim da vas umirim i kažem da sam dobro, koliko je to u ovom trenutku moguće, ali mi je sada potrebno nekoliko dana mira, odmora i oporavka. Hvala vam na razumevanju, podršci i svim lepim rečima koje mi upućujete. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo družiti, pevati i stvarati lepe uspomene - dodala je Monika na mrežama.

Gazdarica priznala da je udarila

Naime, prema rečima gazdarice, ništa nije onako kako je Monika predstavila u javnosti.

- Ništa od toga nije bilo tako kao što je iznela u javnost, verovatno je želela popularnost, da novine pišu o njoj - počela je priču Dulinova, a onda se osvrnula na verodostojnost objavljenog sadržaja:

- Nju niko nije napao. Istina je da je nastupala kod nas u klubu, ali proverite sliku koju je objavila, ono je montaža. Devojka je došla da nastupa, pola noći je sedela. Ne znam da li je bila pijana ili drogirana, ali nije pevala. Momak koji je bio sa njom je bolje pevao od nje. Nekoliko puta smo joj rekli da krene da peva, da ustane, ali ona je pila, da ne iznosim sad detalje. Nije uradila svoj posao kako treba - ispričala je vlasnica.

Vlasnica tvrdi da je pevačica tražila dodatne pare

1/6 Vidi galeriju Monika Ivkić Foto: Printscreen Instagam

Vlasnica kluba tvrdi da je Monika isplaćena po dogovoru, ali da je problem nastao jer je želela više novca.

- Devojci koja ju je dovela, a koja joj je verovatno menadžerka, rekla sam da nije zaslužila novac. Ali dobila je 2.000 evra, čak smo i častili dečka koji je bio sa njom, on to može potvrditi - rekla je ona.

Kako je neprijatna situacija, prema rečima vlasnice kluba, počela da kulminira, u odbrani joj je udarila šamar. Međutim, nakon svega, Dulinova i dalje dobija njene pozive i ucene.

"Šest puta je nasrtala na mene, a onda sam joj udarila šamar"

- Ona je zatim tražila još 500 evra, onda je izašla napolje, prebacila je nešto, previše je popila i šest puta je nasrtala na mene sa telefonom, pravila je scene. Unosila mi je telefon u lice, tvrdila je da joj nisam dala pare, a onda ih je našla. Pretila mi je, nasrtala, a u odbrani sam joj samo udarila šamar. Samo to, kakva je to tuča? Bar vi objavite istinu, ne znam šta izvodi. Gotivila sam je, ovo je strašno. I dalje me zove i ucenjuje.