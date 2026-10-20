AVA KARABATIĆ OTETA I PRETUČENA! Monstruozni detalji: Kačio je slike na moje mreže, telefon je sve vreme bio kod njega
- Ava Karabatić ponovo je optužila partnera Lazara za nasilje, tvrdeći da ju je tukao oklagijom i primoravao na snimanje filmova za odrasle.
- Navela je i da ju je navodno oteo kada je pokušala da pobegne, kao i da je on preuzeo njene društvene mreže i objavljivao sadržaj umesto nje.
Starleta Ava Karabatić ponovo je optužila partnera Lazara za nasilje. Zatim je uspela da pobegne iz zajedničkog doma u Resniku, nakon čega ju je policija pronašla kod Manastira Svete Petke u Rakovici. Nakon što je dala izjavu, Ava je privremeno bila zadržana u pritvoru zbog papira, a po izlasku iz pritvora iznela je niz optužbi na Lazarev račun.
Ava Karabatić gostovala je u jednoj emisiji, gde je iznela šokantne tvrdnje.
- Nije me samo tukao oklagijom, ja sam jedno, prvenstveno mi žene, ja sam jedno krhko biće. Još uvek me boli - rekla je ona, pa rekla kako ju je navodno on primoravao da snima filmove za odrasle.
- Na to sam apsolutno primorana bila, jako prisiljena i to je jako žalosno, ali u meni još ima snage. I dok ne zaboravim, jer sam potresena, nema ni tri sata da sam izašla, iako kažem, apsolutno meni nije ništa falilo.
"To sam obećala svom ocu"
Ava Karabatić tom prilikom istakla je da nastavlja dalje, te da će iz svega izaći samo jača:
- Živa sam, zdrava sam. Bez hrane se može, bez vode se ne može, je l tako? Pretrpela sam ja i gore udarce u svom životu, ali ja se ne dam i ja ću izaći još jača nego što mogu, a zašto? Ja sam obećala svom ocu.
Podsetimo, Ava Karabatić iznela je niz tvrdnji na Lazarev račun prethodnih dana.
– On je mene oteo prošli put kada sam pobegla od njega. Društvene mreže je on preuzeo i kačio objave, ne ja. Njegova tetka me je psihički zlostavljala, a on me tukao oklagijom po nogama – izjavila je Ava Karabatić.
kurir / hypetv.rs
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