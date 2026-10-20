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Starleta Ava Karabatić ponovo je optužila partnera Lazara za nasilje. Zatim je uspela da pobegne iz zajedničkog doma u Resniku, nakon čega ju je policija pronašla kod Manastira Svete Petke u Rakovici. Nakon što je dala izjavu, Ava je privremeno bila zadržana u pritvoru zbog papira, a po izlasku iz pritvora iznela je niz optužbi na Lazarev račun.

Ava Karabatić gostovala je u jednoj emisiji, gde je iznela šokantne tvrdnje.

- Nije me samo tukao oklagijom, ja sam jedno, prvenstveno mi žene, ja sam jedno krhko biće. Još uvek me boli - rekla je ona, pa rekla kako ju je navodno on primoravao da snima filmove za odrasle.

- Na to sam apsolutno primorana bila, jako prisiljena i to je jako žalosno, ali u meni još ima snage. I dok ne zaboravim, jer sam potresena, nema ni tri sata da sam izašla, iako kažem, apsolutno meni nije ništa falilo.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram, ATA images, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Printscreen

"To sam obećala svom ocu"

Ava Karabatić tom prilikom istakla je da nastavlja dalje, te da će iz svega izaći samo jača:

- Živa sam, zdrava sam. Bez hrane se može, bez vode se ne može, je l tako? Pretrpela sam ja i gore udarce u svom životu, ali ja se ne dam i ja ću izaći još jača nego što mogu, a zašto? Ja sam obećala svom ocu.

Podsetimo, Ava Karabatić iznela je niz tvrdnji na Lazarev račun prethodnih dana.

– On je mene oteo prošli put kada sam pobegla od njega. Društvene mreže je on preuzeo i kačio objave, ne ja. Njegova tetka me je psihički zlostavljala, a on me tukao oklagijom po nogama – izjavila je Ava Karabatić.

kurir / hypetv.rs

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