Slušaj vest

Voditelj Zoran Pejić Peja (60) nedavno je stavio tačku na brak sa 25 godina mlađom Draganom, a sada je ponovo privukao pažnju objavom na Instagramu.

Peja izneo svoj stav o muško-ženskim odnosima

Peja se na društvenim mrežama osvrnuo na odnose između muškaraca i žena, iznevši svoje mišljenje o tome šta pripadnici oba pola traže u partneru.

Peja vodi računa o izgledu:

Zoran Pejić Peja  Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija

- Muškarci priželjkuju sve ono što nemaju, a žene samo ono što imaju druge žene - napisao je on.

Bivša mu kupila zube, on njoj grudi

Podsetimo, Peja je govorio o tome da su on i supruga jedno drugom plaćali estetske tretmane.

Zoran Pejić Peja Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

- Njena je želja bila da ona meni pokloni zube, a moja želja je da ona uradi grudi. Ona je ispunila moje želje posle godinu dana, a ja sada ispunjavam njene - rekao je Peja u jednoj emisiji svojevremeno.

Razveli su se 2023. godine, posle 6 godina braka.

- Rastali smo se uz jednu kaficu, seli smo ujutru i svako je krenuo svojim životom. Ne zamerite što je ovako javno govorim, ali da ne bih svima objašnjavao pojedinačno. Nema tu nikakvog prljavog veša, ničeg lošeg, rastali smo se kao veliki prijatelji i drugari - istakao je on za domaće medije pre tri godine.

Ne propustiteRijalitiACKO NEZIROVIĆ ZA DLAKU IZBEGAO HAOS U ISTANBULU! Sa Pejom se vratio dan pre poplava, a na ovo je potrošio pravo bogatstvo!
Acko Nezirović
Stars"JOVAN I ZLATA NISU BILI UZ MENE KAD SAM BIO BOLESTAN" Peja otkrio detalje o odrastanju i bivšim ženama: Živeo je u dva kvadrata...
Sequence 01.01_25_30_15.Still007.jpg
Stars"RASTALI SMO SE UZ JEDNU KAFICU, SELI I ODLUČILI DA SVAKO KRENE SVOJIM PUTEM" Voditelj se razveo od 25 godina mlađe: Ovako je pričao o krahu: Dosadili smo...
whatsapp-image-20220110-at-9.23.25-am.jpg
Stars"SELJAČINO, OVO JE PRIMITIVIZAM TEŠKI" Našeg voditelja razapeli komentarima nakon što je OVO IZJAVIO za žene, žestoko su mu zamerili: Živiš u 18.veku
Sequence 01.01_25_30_15.Still007.jpg

15:12
Stars 628 10.10.2026 Izvor: Kurir TV