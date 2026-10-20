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Voditelj Zoran Pejić Peja (60) nedavno je stavio tačku na brak sa 25 godina mlađom Draganom, a sada je ponovo privukao pažnju objavom na Instagramu.

Peja izneo svoj stav o muško-ženskim odnosima

Peja se na društvenim mrežama osvrnuo na odnose između muškaraca i žena, iznevši svoje mišljenje o tome šta pripadnici oba pola traže u partneru.

Peja vodi računa o izgledu:

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija

- Muškarci priželjkuju sve ono što nemaju, a žene samo ono što imaju druge žene - napisao je on.

Bivša mu kupila zube, on njoj grudi

Podsetimo, Peja je govorio o tome da su on i supruga jedno drugom plaćali estetske tretmane.

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

- Njena je želja bila da ona meni pokloni zube, a moja želja je da ona uradi grudi. Ona je ispunila moje želje posle godinu dana, a ja sada ispunjavam njene - rekao je Peja u jednoj emisiji svojevremeno.

Razveli su se 2023. godine, posle 6 godina braka.

- Rastali smo se uz jednu kaficu, seli smo ujutru i svako je krenuo svojim životom. Ne zamerite što je ovako javno govorim, ali da ne bih svima objašnjavao pojedinačno. Nema tu nikakvog prljavog veša, ničeg lošeg, rastali smo se kao veliki prijatelji i drugari - istakao je on za domaće medije pre tri godine.