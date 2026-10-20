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Karađorđe Subotić, bivši suprug Ljube Pantović i otac bivše rijaliti učesnice Aleksandre Subotić, otvoreno je govorio o svojoj prošlosti, privatnom životu i bekstvu iz beogradskog Centralnog zatvora.

Subotić je ispričao da je na odluku da pobegne uticala ljubavna situacija, ali i tadašnji uslovi u zatvoru, koji su se, kako je objasnio, razlikovali od današnjih.

Govoreći o samom bekstvu, otkrio je da je na putu naišao na službeno lice sa kojim je došlo do fizičkog sukoba.

1/6 Vidi galeriju Karađorđe Subotić Foto: Pritnscreen/Youtube

- Imao sam situaciju da sam pobegao iz zatvora u Beogradu. Na putu mi se našlo neko službeno lice koje je moralo biti nokautirano. Uspešno sam izašao.

On je potom opisao kako su izgledale prostorije Centralnog zatvora u tom periodu i naveo da je znao gde postoje delovi objekta bez rešetki i ograde.

- Imao sam neke dramatične situacije, saznao sam kako može da se izađe i gde ne postoje rešetke i ograda. CZ je pored imao fabriku koja se bavila proizvodnjom kablova i nisu imali stražu i žandarmeriju kao sada.

Kako je dodao, tada su u prostorijama za posete prozori bili samo zakucani, što je, prema njegovim rečima, olakšavalo izlazak.

- Gde su posete, tamo su samo zakucani prozori bili. Bilo je nekih ljubavnih jada, pa sam zbog toga pobegao.

"Upao sam u depresiju"

1/5 Vidi galeriju Starleta je bliska sa mamom i njenim partnerom Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Subotić je govorio i o periodu kada je njegova ćerka Aleksandra učestvovala u rijaliti programu. Priznao je da mu je to veoma teško palo i da je tada prolazio kroz težak period.

- Bio sam u najgorem obliku depresije. Sve je crno bilo.