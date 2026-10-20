"POBEGAO SAM IZ ZATVORA U BEOGRADU, POLICAJCA SAM..." Otac Aleksandre Subotić šokirao priznanjem: Opisao bekstvo do detalja
Karađorđe Subotić, bivši suprug Ljube Pantović i otac bivše rijaliti učesnice Aleksandre Subotić, otvoreno je govorio o svojoj prošlosti, privatnom životu i bekstvu iz beogradskog Centralnog zatvora.
Subotić je ispričao da je na odluku da pobegne uticala ljubavna situacija, ali i tadašnji uslovi u zatvoru, koji su se, kako je objasnio, razlikovali od današnjih.
Govoreći o samom bekstvu, otkrio je da je na putu naišao na službeno lice sa kojim je došlo do fizičkog sukoba.
- Imao sam situaciju da sam pobegao iz zatvora u Beogradu. Na putu mi se našlo neko službeno lice koje je moralo biti nokautirano. Uspešno sam izašao.
On je potom opisao kako su izgledale prostorije Centralnog zatvora u tom periodu i naveo da je znao gde postoje delovi objekta bez rešetki i ograde.
- Imao sam neke dramatične situacije, saznao sam kako može da se izađe i gde ne postoje rešetke i ograda. CZ je pored imao fabriku koja se bavila proizvodnjom kablova i nisu imali stražu i žandarmeriju kao sada.
Kako je dodao, tada su u prostorijama za posete prozori bili samo zakucani, što je, prema njegovim rečima, olakšavalo izlazak.
- Gde su posete, tamo su samo zakucani prozori bili. Bilo je nekih ljubavnih jada, pa sam zbog toga pobegao.
"Upao sam u depresiju"
Subotić je govorio i o periodu kada je njegova ćerka Aleksandra učestvovala u rijaliti programu. Priznao je da mu je to veoma teško palo i da je tada prolazio kroz težak period.
- Bio sam u najgorem obliku depresije. Sve je crno bilo.
(Kurir.rs/Hype)