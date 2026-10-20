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Pevačica Sandra Afrika gostovala je u emisiji „Amidži šou“, gde je govorila o svom ljubavnom životu i iznenadila priznanjem da je ponovo zaljubljena. Ipak, kada je otkrila da ima dečka, Milan Milošević nije propustio priliku da je pecne, pa je odmah pomenuo Mikišu, njenog bivšeg partnera, a potom i Ivanu Boom Nikolić.

Na pitanje da li ima dečka, Sandra je odgovorila bez mnogo okolišanja, ali je razgovor ubrzo postao još zanimljiviji kada je Milan ubacio svoje komentare.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Sandra Afrika gostovala je u emisiji „Amidži šou“, gde je govorila o svom ljubavnom životu i iznenadila priznanjem da je ponovo zaljubljena. Foto: Pink, Kurir

- Imam dečka! Koji Mikiša, menadžer?! - rekla je Sandra, demantujući da je reč o njenom nekadašnjem partneru.

Kada ju je Milan upitao da li je ozbiljna i koliko dugo je u vezi, pevačica je pokušala da ostane tajanstvena, ali ju je sopstveni odgovor nasmejao.

- Pa, ne toliko dugo - rekla je Sandra, a onda kroz smeh dodala: „A posle ovoga ga možda neću ni imati“.

Milan se potom nadovezao na priču, aludirajući da Sandra ne želi da otkrije identitet novog partnera zbog Ivane Boom Nikolić.

- Ne sme da kaže zbog Ivane Boom Nikolić - dobacio je Milošević.

Sandra nije želela da ostavi prostor za takve pretpostavke, pa je odmah odgovorila:

- Što ne, nema ona nikakve veze sa tim.

Na dodatno pitanje koliko dugo traje njena nova romansa, pevačica je ipak ostala zagonetna, otkrivši da veza nije baš od juče, ali da joj polazi za rukom da je sačuva od javnosti.

- Pa... Duže, da. Ali, dobro krijem, stvarno - priznala je Afrika.

Skandal sa koleginicom

Milanova opaska odnosi se na raniji skandal koji je povezivao Sandru Afriku, fudbalera Vladimira Volkova i pevačicu Ivanu Boom Nikolić. Sandra je svojevremeno govorila o tome kako je, nakon raskida sa Volkovim, ponovo počela da se viđa sa njim, da bi posumnjala da se istovremeno viđa i sa njenom koleginicom.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Volkov Foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

Afrika je kasnije u javnosti iznela detalje susreta u kojem je, prema njenim tvrdnjama, zatekla Ivanu u Volkovljevom stanu. Ta priča izazvala je veliku pažnju, ali je Ivana demantovala da je bila devojka o kojoj Sandra govori, ističući da nikada nije „ukrala“ dečka drugarici.