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Voditeljka Bojana Lazić važi za jednu od najatraktivnijih dama na domaćoj javnoj sceni, a njen ljubavni život već neko vreme intrigira javnost. Nakon razvoda od kolege Žarka Lazića, mnoge zanima da li je ponovo zaljubljena, a Bojana je sada otkrila da li je njeno srce zauzeto.

Naime, Bojana Lazić progovorila je o navodima da je u srećnoj vezi te da ima dečka milionera:

1/6 Vidi galeriju Voditeljka Bojana Lazić važi za jednu od najatraktivnijih dama na domaćoj javnoj sceni, a njen ljubavni život već neko vreme intrigira javnost. Nakon razvoda od kolege Žarka Lazića, mnoge zanima da li je ponovo zaljubljena, a Bojana je sada otkrila da li je njeno srce zauzeto. Foto: Pink, Kurir

- Prvo nemam dečka uopšte - rekla je kratko Bojana, dok se na njene reči nadovezao njen kolega Milan:

- Lažeš. Ova će do 80. kao Donatela Veraće da ide i govori kako nema nikoga - rekao je tokom gostovanja u emisiji "AmiG Show".

"Ogorčena sam"

Podsettimo, Bojana Lazić nedavno je za medije progovorila o svom ljubavnom statusu:

- Ne znam koja ljubav, ljubav me odavno nije ugrejala, možda jedino prema otadžbini. Nema ljubavi. Prema Milanu i mojim dragim kolegama da, a prema muškarcima i ta neka muško ženska ljubav ne, čak sam i ogorčena.

1/9 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: ATA images

Svojevremeno, voditeljka je otkrila da joj sin često skreće pažnju na muškarce, koji je posmatraju:

- Kad smo se vraćali avionom iz Crne Gore, kaže on meni: “Jao, mama, što te gleda ovaj”. Pa dalje nastavlja sa pitanjima: “Mama, kako si ti tako lepa, a sama?” Onda ja njemu objašnjavam da sam ja odvojila ta dva sveta. Kada sam u dugoj vezi i imam partnera, ja te stvari ne spajam, jedino ako to ne bude do kraja života, pa ću ga predstaviti u svakom smislu svom detetu. On me posmatra kao neku jadnu samu ženu. Voleo bi da budem sa nekim i bio bi mi podrška, nema taj problem - rekla je Bojana nedavno za "Blic".