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Ivan Marinković dobio je priliku da uspostavi listu superfinalista u ovom trenutku, odnosno da narpavi svoju listu, ko bi zauzeo koje mesto ako bi danas bilo superfinalo "Elite 10".

- Ovde samo neki ljudi ne zaslužuju da budu u all stars. Ima vrhunskih igrača kao na primer Dado. A sada ću naborjati privih 15, petnaesto mesto ovog tromesečja, oduševio je publiku, aktivan na svim poljima, jaja, palenta, griz, pirinač, kvasac, brašno, to je Dado. 14. mesto ko je kukao, jaukao, a sada je ta osoba doživela uskrsnuće, preaktivna za stolom, gaće i čarape, Miljana. Onda 13 mesto, osoba koja je izdignuta uz pomoć Miljane, pa onda uz pomoć Kvržica, to je Jasenka. 12 mesto, kad smo već kod d*peta, obeležio je zadnjice svih ovih devojaka, guta d*petom, to je gospođa Ljubica, Radojka, ugasila si čoveka. Na 11. mestu kao Anđelo prošle godine, svi smo prepoznali potencijal, imala si već 2 s*ksa, čuli smo da je instruktor dao 15 hiljada dinara, to je sedamnaestogodišnja Jovana. Onda deseto mesto devojka koja u Zadruzi 6 bila šklopocija, sedela je u istom ovom delu stola i ta ekipa zajedno sa Pecom i Necom je vedrila i oblačila, ali zamalo, onda smo ih Mića, ja Janjuš i Mikica ugasili, jer smo hteli da se bavimo aktuelnim temama i ovi teletabisi se nisu videli molili su se Bogu da ostanu do Majinog rođendana. Ti nisi više šklopocija nego izduvana guma na ratkapni, ona je rekla da je fitnes instruktorka, a od fitnesa ne zna kolut napred da napravi - rekao je Ivan o kom je danas govorila Goca Tržan.

1/6 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Kurir, Printscreen

- Zvali smo je Slađa auspuh - rekao je Terza.

- Nije nego šklopi - rekla je Poršelina.

- Evo, ona zna svoj nadimak. Deveto mesto, dečko je puno obećavao, imao je 40 kila u prvom rijalitiju, sebe je toliko ponizio, došao je ovde i pokazao da je kmet, sluga i kučence koje ide iza Anđele i donosi kofere, to je Burek. Ide sad devojka koja ne da da je vidiš s*se, nego ide na remon jer joj cure s*se, to je gospođa Zuzi, prelepa dama

- Neću ćutati kad ponižavate Zuziju - vikala je Slađa, a Ivan ju je ućutkao.

- Ovi ljudi dele sedmo mesto jer ljudi nisu mogli da se odluče, jer imamo mlade osobe koje ne znaju da gledaju na satove, a to su Lena, Leon, Velja i Vasa i Dado peti - rekao je Ivan.

- Peto mesto visoko žena koja je rispekt za nju, ona se razlikuje od svih vas u ovom trenutku, namazana, čime? Primer svim ženama devojkama, majkama, Bilja, sve je pokazala da osvoji srca publike, sve si prezentovala, napolju imaš ful program, ona ne zna dve reči da progovori. Sve ljude koje sam nabrojao niste progovorili za 45 dana, ali arlaučete, dodajete kafe, metlate, ležete u krevet. Četvrto mesto, otkrovenje, na početku je zaj*bao, isponižavan je, ali njega to ne tangira, izglasan za sve najgore ankete, ali njega boli uvo, devojke ga obožavaju, nijednu nije pokrao, to je Nemanja Tošić. Treće mesto čovek iz senke, ne vidi se, ne čuje se, kamuflira se, ne postoji, ali visoko treće mesto Milan Popov, brat Dalton, uvek je u senci, posmatra situaciju. Miljana i Dačo dođite, ovo je finale - rekao je Ivan, a onda pustio Daču i Miljanu da proglase.

1/7 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Drugoplasirani učesnik, koji je pokazao da ima m*da, da je ušao da odbrani najvoljeniju osobu, nako samo tri meseca veze, drugoplasirani učesnik Elite 10 je Marko Osmakčić - rekao je Dača.

- Vi ste glasali, odlučili, do samog kraja je bilo neizvesno, pobednik je odneo 58 posto, svi ostali dele ostalih 42 posto. Gledaoci su prepoznali da ume da ispeče, da je nenametljiv, da ne ulazi u fejk odnose, da ne radi ništa zbog rijalitija, pobednik je Leon - rekla je Miljana.

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